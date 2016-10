Ein Jahr nach dem Brandanschlag Die Ermittlungen der Polizei in Dipps haben noch kein Ergebnis gebracht. Was das für das Unternehmen bedeutet.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hendrik Schwarz steht auf dem Platz, wo die Container abgebrannt sind. © Frank Baldauf Hendrik Schwarz steht auf dem Platz, wo die Container abgebrannt sind.

Hoch schlugen die Flammen, als unbekannte Täter am 31. Oktober vergangenen Jahres die Container in Dippoldiswalde angezündet hatten.

Dieses Wochenende ist es genau ein Jahr her, dass die Feuerwehr zu einem Großbrand in Dippoldiswalde gerufen wurde. In der Nacht zum 31. Oktober 2015 haben bisher unbekannte Täter einen Komplex mit 60 Stahlcontainern angezündet. Wenige Minuten vorher hatte es einen Versuch gegeben, ein leerstehendes Hotel in Cossebaude anzuzünden. Es gab Vermutungen, dass ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen besteht und beide einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben. In dem Cossebauder Fall sind inzwischen zwei Verdächtige verhaftet worden. Dabei haben sich aber keine Spuren in Richtung Dipps nachweisen lassen.

Im Fall Dippoldiswalde sind die Ermittler noch nicht so weit. Die Staatsanwaltschaft in Dresden gibt auf die Anfrage der Sächsischen Zeitung kurz und knapp zur Auskunft: „Die Ermittlungen zum Brandanschlag dauern an. Weitere Auskünfte können derzeit nicht gemacht werden.“

Gleich nach dem Anschlag hat die Polizei das Operative Abwehrzentrum eingeschaltet. Die Eigentümer der Container, Hendrik und Norbert Schwarz, hatten versucht, die Stahlbehälter als Unterkunft für Asylbewerber zu verkaufen. Daher werden hier fremdenfeindliche Motive vermutet.

Die Firmengruppe Schwarz hofft aber dringend auf einen Abschluss der Ermittlungen. Denn sie wartet derzeit noch auf die volle Versicherungsleistung. Einen Abschlag von 30 000 Euro hat sie erhalten. Den Schaden, der unmittelbar durch den Brand entstanden ist, beziffert sie auf 300 000 Euro. Durch Umsatzausfall und Kosten für die Beräumung des Brandschutts ist er noch erheblich gestiegen. Etliche Wochen waren die Unternehmen nicht auf den üblichen Wegen erreichbar, auch nicht für den Auftragseingang.

Schwarz hat den Schutt nach Abschluss der Spurensicherung entsorgen lassen. Das war teuer, denn die Brandreste gelten als Sondermüll. „Ich wollte das wegräumen, damit es nicht noch irgendwelche Extremisten anlockt“, sagt Hendrik Schwarz. „Für uns wäre jetzt vor allem wichtig, dass die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsergebnis bringt oder die Akten schließt. Solange das nicht der Fall ist, zahlt die Versicherung nicht.“ Der 34-Jährige ist derzeit dabei, in das Geschäft seines Vaters einzusteigen. Die Firmengruppe ist in drei Branchen aktiv, im Baugewerbe, Transport und im Betrieb von Steinbrüchen.

Derzeit arbeitet das Unternehmen immer noch in einem provisorischen Büro, wo es nach dem Brand eingezogen ist. Diesen Zustand wollen sie möglichst schnell hinter sich lassen.

zur Startseite