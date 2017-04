Ein Jahr mit Leukämie Im Mai 2016 wurde bei Tim aus Weixdorf Blutkrebs diagnostiziert. Dieses Osterfest ist für ihn etwas ganz Besonderes.

Tim aus Weixdorf geht es gut. Gerade lernt er laufen und tobt mit seinem Bruder herum. Im Februar feierte er seinen ersten Geburtstag. Vor einem Jahr stellten die Ärzte bei ihm Leukämie fest. © privat

An den kleinen Dingen merkt Christina Marquardt, wie groß die Fortschritte sind. „Wir konnten vor einigen Tagen erstmals zusammen einkaufen gehen. Für andere Mütter ist das normal, für mich ein Geschenk.“ Auch Tim zu baden, mit ihm spazieren zu gehen oder Freunde einzuladen ist für die Familie aus Weixdorf etwas Besonderes. Dabei ist die Mutter immer auf der Hut. Bloß keine Krankheit einfangen. Um jeden der hustet, einen großen Bogen machen. Zuletzt hatte sich Tim einen Schnupfen geholt. „Da passten wir genau auf, wie der Verlauf ist, und ob er übermäßig lange dauert. Es ist alles gutgegangen.“

In diesen Wochen überwiegen die guten Momente. Tim tobt mit seinem Bruder herum, fängt an zu laufen, entwickelt sich wie ein ganz normaler Junge. Noch während der Chemotherapie verlor er Gewicht, kämpfte mit Fieber, war streng isoliert. Doch seit der Stammzellenspende im Herbst geht es bergauf. Alle Ergebnisse der Punktionen, bei denen Knochenmark untersucht wird, waren negativ. „Also gut für uns, das heißt ja, es wurden keine Leukämiezellen gefunden.“ Ein Medikament zur Stabilisierung des Immunsystems konnte reduziert werden.

Hohe Rückfallquote

Die Erinnerung an die schlimme Zeit ist bei Christina Marquardt immer präsent. Sie weiß, mit nur einem Anruf der Ärzte kann sie wiederkommen. Bei Babys ist die Rückfallrate besonders hoch. Alle Kleinkinder, die an der Charite wegen Leukämie behandelt wurden, erlitten einen Rückfall. Tim ist die große Ausnahme. Die Mutter würde die Gedanken an die Gefahr allzu gern ausblenden. Besonders in Momenten wie Anfang Februar. Da feierte Tim seinen ersten Geburtstag. Mit Kuchen, Geschenken und allem, was dazugehört. Es muss einfach einen zweiten Geburtstag für ihn geben und einen Zehnten und einen Zwanzigsten, sagt sie sich. Doch noch plant sie in kleinen Schritten. Der nächste folgt im August. Eine Tagesmutter betreut ihn ab dieser Zeit. „Alles ist bereits abgesprochen.“

Auch für die junge Frau ändert sich in diesen Wochen einiges. Christina Marquardt hat wieder angefangen, in ihrem Fitnessstudio Kurse zu geben, nur wenige Stunden. Vor allem kümmert sie sich hier um organisatorische Dinge. Außerdem gibt sie an der Berufsschule IBB Unterricht. „Ich bilde die Jugendlichen in Buchführung und kaufmännischen Dingen aus. Damit ist auch für mich eine lange Zeit der Isolation zu Ende. Es ist schön, wieder am Leben teilzunehmen.“ Den Anfang haben ihr die Kollegen enorm erleichtert. „Meine Schüler und auch mein Chef haben mich mit einem tollen Blumenstrauß empfangen.“

Ziel: Erstellen einer Internetseite

In jeder freien Minute arbeitet Christina Marquardt an einem persönlichen Projekt. Sie ist dabei, einen Verein zu gründen. „Er wird sich ,Aktives Deutschland‘ nennen. Ziel ist es ein Netzwerk von Therapeuten unterschiedlichster Bereiche zu bilden, die bei einer Krebsdiagnose helfen können.“ Ernährungsberater, Physiotherapeuten oder Heilpraktiker werden dort zusammengefasst. „Unser Ziel ist es, eine Internetseite zu erstellen, auf die dann Krebspatienten genauso zugreifen können wie Ärzte. „Wir wollen, dass sich Menschen in dieser schwierigen Situation qualifizierte Hilfe holen können.“

Momentan hätte jeder Berufsverband seinen eigenen Internetauftritt. „Wenn man sich da durchklicken muss, verzweifelt man schnell. Das habe ich in der schwierigen Zeit mit Tim erlebt.“ Das Interesse ist groß, sagt sie. Krebspatienten müssen sich in vielerlei Hinsicht umstellen. Da ist jede Hilfe wichtig. Das Netzwerk wird für alle kostenlos sein. Allerdings wollen Christina Marquardt und ihre Mitstreiter auf Qualität achten. „Jeder, der auf der Internetseite aufgeführt werden möchte, muss uns Nachweise von seiner Ausbildung vorlegen.“

Ein Anruf, der alles veränderte

An eine derart positive Entwicklung bei ihrem Sohn hat die Weixdorferin vor einem Jahr nicht zu träumen gewagt. Bei einer Routineuntersuchung stellte der Kinderarzt im Mai 2016 fest, dass Tims Milz vergrößert ist. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, nahm der Arzt Blut ab. Wenig später kam der Anruf, der alles veränderte. Tim wurde mit einem Hubschrauber in die Uniklinik gebracht. Nach weiteren Untersuchungen stand fest, er hat Leukämie. Zu diesem Zeitpunkt ist Tim gerade mal zehn Wochen alt. Die Prognose sah nicht gut aus. Er bekam eine kräftezehrende Chemotherapie. Gleichzeitig begann die weltweite Suche nach einem Stammzellenspender. Alle Hoffnungen lagen auf der Typisierungsaktion Mitte Juni in Weixdorf. 2 000 Menschen ließen sich registrieren. Dann die Sensation: Die Mutter selber trägt die passenden Gen-Sequenzen, ein extrem seltener Zufall. Einige Wochen später bekam er ihre Stammzellen injiziert. Auch sonst war die Hilfsbereitschaft groß. Freunde veranstalteten beispielsweise eine Kindersachenbörse und spendeten den Erlös, auch auf der Internetseite Leetchi riefen Bekannte zu Spenden auf. „Freundschaften sind enger geworden und neue Freunde dazu gekommen“, sagt sie.

Für das Osterfest wünscht sich Christina Marquardt nichts mehr, als dass sie eine ganz normale Familie sein können, mit Osterspaziergang und Eiersuche. Für Tim werden es besondere Tage. Er wird erstmalig seine Großeltern in Berlin treffen.

