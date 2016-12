Bilder des Jahres 2016 Ein Jahr im Zeichen des Sterns Da war es offiziell: Eine halbe Milliarde Euro fließt in eine neue Batterieproduktionshalle in Kamenz. Das hat ein Vorher – und wirkt nach.

Das Engagement im Zeichen des Sterns ist auf viele Jahre angelegt, wie auch der Prominentenblick in Daimlers E-Mobile-Flaggschiff, das EQ-Car, verrät. Derzeit wird der Trinkwasseranschluss für die Gewerbegebietserweiterung hergestellt.

Am 24. Oktober begann ein neues Zeitalter der Kamenzer Industriegeschichte. Die Daimler AG startete ihr größtes E-Mobile-Projekt ausgerechnet am Ochsenberg. Mindestens eine halbe Milliarde Euro fließt bis Ende 2018 in eine neue Produktionshalle der Deutschen Accumotive GmbH & Co. KG, die komplette Batteriekomponenten herstellt. Das begeisterte auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich: „Das ist ein starkes Zeichen des Vertrauens in den sächsischen Standort in der Oberlausitz.“

Dieses Vertrauen hat sich die Stadt Kamenz offenbar hart erarbeitet. Immerhin brauchte es über Ionity und Litec mehrere Anläufe, um auf einem Zukunftsmarkt mit riesigem Potenzial Fuß zu fassen. Das brauchte Risikobereitschaft, einen langen Atem und auch etwas Glück. Am meisten kam der Lessingstadt dabei entgegen, dass sich mit Daimler der womöglich stärkste und innovativste deutsche Automobilkonzern rechtzeitig zur E-Mobilität bekannte. Daimler Vorstand Dr. Thomas Weber brachte es beim 1. Spatenstich auf den Punkt: „Wir werden bis 2025 allein im Pkw-Segment mehr als zehn reine Elektrofahrzeuge im Portfolio haben.“ Dafür bräuchte man hochkomplexe Batteriensysteme, und die Daimler Deutsche Accumotive werde sie weltmarktreif liefern.

Zunächst weiterhin für den E-Smart, aber perspektivisch vor allem auch für die Produktmarke EQ – ein „elektromobiles Ökosystem aus Produkten, Services, Technologien und Innovationen“, wie es im Oktober hieß. Der SUV-Prototyp wurde Ende Februar 2016 auf dem Automobilsalon in Paris zum ersten Mal präsentiert, und ein reichliches halbes Jahr später zum zweiten Mal in Kamenz. Die Serienproduktion soll 2019 starten – mit einer Reichweite von zuletzt noch utopischen 500 Kilometern. Und Kamenz werde zum Kompetenzzentrum in einem Netzwerk für Lithium-Ionen-Batterien ausgebaut, wie es hieß.

Die Ausmaße des Engagements in die Zukunft ist auch an den Eckdaten der neuen Fabrik erkennbar. Die Produktions- und Logistikfläche der Accumotive vervierfacht sich auf etwa acht Hektar, und auch danach gibt es weiteres Ausbaupotenzial im Areal. Etwa 800 Arbeitsplätze dürften schon nach der jetzigen Ausbaustufe, also bis zum Ende der Dekade möglich sein. Was die Hoffnung in der Lausitz ist, hat zuletzt Stirnrunzeln bei den Arbeitnehmervertretern in den Daimler-Stammhäusern ausgelöst. Die Belegschaft des Mercedes-Benz-Motorenwerkes in Stuttgart-Untertürkheim zum Beispiel hatte Anfang Dezember gefordert, „dass das Unternehmen die Investitionen am Batteriestandort Kamenz nochmals prüft und auch Kapazitäten für die Produktion von Batterien in Untertürkheim schafft“, wie Betriebsratschef Wolfgang Nieke zitiert wird. Positiv betrachtet sind dies Anzeichen dafür, dass an der E-Mobilität auch in Deutschland tatsächlich kein Weg mehr vorbeiführt. Verteilungskämpfe eingeschlossen.

Dass Kamenz dabei überhaupt mitspielen kann, war auch der Weitsichtigkeit des Stadtrates geschuldet, der schon vor vier Jahren die jetzige Erweiterungsfläche für viel Geld, also nicht ohne Risiko erwarb. Was nun freilich weitere Anstrengungen auf kommunaler Ebene nach sich zieht. Allein die über die Ewag angeschobene Gesamterschließung mit Abwasser, Trinkwasser, Strom und Gas kostet etwa 1,8 Millionen Euro. Kürzlich wurde der erste Leitungsbauabschnitt in Bernbruch pünktlich beendet, weitere werden folgen. Wie auch die Antworten auf andere infrastrukturelle Fragen: Wie soll das viel größerer werdende Industriegebiet einmal straßenseitig angeschlossen sein? Was könnte dabei der öffentliche Personennahverkehr leisten? Wo werden ansiedlungswillige Daimler-Arbeitnehmer ein Grundstück erwerben können? Und: Wie lange reichen die gegenwärtigen Plätze in Kitas und Horten?

