Ein Jahr Haft für Prostituierte Die Frau wird auf der A 17 aufgegriffen. Gegen sie lagen mehrere Haftbefehle vor.

© Daniel Förster

Pirna. Die Bundespolizei hat eine 26-jährige Frau auf der A 17 gestellt. Gegen sie lagen fünf Haftbefehlen wegen verbotener Prostitution und Diebstahl vor. Die Rumänin hätte Geldstrafen in Höhe von 7 114 Euro begleichen müssen, was sie nicht konnte. Nun muss sie für gut ein Jahr in Haft.

Zwei weitere Straftäter konnten, die ebenfalls auf der A 17 gestoppt wurden, konnten ihre Reise fortsetzen, nachdem sie ihre Geldstrafen begleichen konnten. Ein 23-jähriger Bulgare konnte sich auf einen Bekannten verlassen, der für ihn die geforderten 953,50 Euro aufbrachte. Ein wegen Diebstahl gesuchter 44-jähriger Rumäne zahlte 220 Euro.

Wie die Bundespolizei mitteilt, konnten im Rahmen der sogenannten grenzpolizeilichen Fahndung am vergangenen Wochenende weitere 15 Personen festgestellt werden, die wegen verschiedenster Delikte durch in- und ausländische Behörden gesucht worden waren. (szo)

