Ein Jahr dicke Luft VW kämpft zum ersten Jahrestag des Abgas-Skandals an vielen Fronten. Trotz Imageverlusten und möglichen Milliardenverlusten könnte das Debakel zur Keimzelle eines Neustarts werden.

Eine US spiegelt sich in einem VW-Logo. © dpa

Ein Jahr nach dem Ausbruch des Abgas-Skandals kämpft der VW-Konzern an so vielen Fronten wie nie zuvor. In der Affäre um weltweit elf Millionen manipulierte Dieselautos sind allenfalls frühe Etappen genommen. So kostet ein erster Vergleich in den USA bis zu 14,7 Milliarden Dollar (aktuell 13,1 Mrd Euro). Es drohen aber weitere Zivilklagen und auch strafrechtliche Folgen.

Beim Rückruf der Fahrzeuge mit dem Skandal-Motor EA 189 hat der Konzern zwar kürzlich rund die Hälfte der für Europa nötigen Genehmigungen vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erhalten. Doch ursprünglich sollte der Rückruf 2016 abgewickelt sein - nun gilt dieses Ziel lediglich für die KBA-Genehmigungen. Wann die letzten Autos in die Werkstatt können, ist unklar. Es dürfte 2017 werden.

Analysten wie Frank Schwope von der NordLB rechnen mit bis zu 35 Milliarden Euro Kosten für das Diesel-Debakel - und Ungewissheit auf Jahre. „Verschiedene Prozesse werden sich mindestens eine Dekade hinziehen, die tatsächlichen Gesamtkosten des Skandals dürften in der Folge gleichfalls frühestens in zehn Jahren feststehen“, sagt er.

Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt inzwischen gegen 30 Beschuldigte. Ob die Behörde Anklage erhebt, ist noch in der Prüfung - Entscheidungen sind für dieses Jahr nicht mehr realistisch. Prozesse könnten dann frühestens 2017 starten, falls das Gericht sie eröffnet.

Was der Skandal auslöste zurück 1 von 4 weiter Diskussion um Grenzwerte In vielen deutschen Innenstädten überschreiten die gemessenen Werte für Stickstoffdioxid (NO2) - ein Gas, das vor allem auch bei Verbrennungsprozessen in Motoren entsteht - laut Umweltbundesamt den zulässigen Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Im vergangenen Jahr hatte deswegen die EU-Kommission gegen Deutschland sogar ein Verfahren eröffnet. Die Deutsche Umwelthilfe klagt in vielen Fällen gegen die zuständigen Länder und fordert Diesel-Fahrverbote in Großstädten. In der Diskussion ist auch eine sogenannte Blaue Plakette, die nur besonders schadstoffarme Diesel bekämen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) pocht aber darauf, dass die Kommunen bereits Fahrverbote verhängen könnten. Etwa in München oder Düsseldorf könnte es dazu kommen. Verbraucherschutz Immer lauter wird im Gefolge des Dieselskandals vor allem die Forderung nach mehr Verbraucherschutz. Vielen VW-Kunden stößt es sauer auf, dass US-Dieselbesitzer umfangreiche Entschädigungen bekommen können, europäische Kunden aber meist mit einem Softwareupdate zufrieden sein sollen. VW verweist auf das unterschiedliche Rechtssystem: In der EU haben die Hersteller unter anderem erst einmal die Möglichkeit, einen Mangel zu beseitigen, anstatt das Auto gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen. EU-Verbraucherschutzkommissarin Vera Jourova hat außerdem einen Mangel an Transparenz bei Volkswagen ausgemacht. Brüssel hat zudem vorgeschlagen, mehr Überwachung nationaler Aufsichtsbehörden in der Autobranche zu bekommen - das ist derzeit Sache der Nationalstaaten. Neue Abgastests Den Schutz des Motors führen viele Hersteller als Grund dafür an, dass die Abgasreinigung in bestimmten Situationen zumindest teilweise herunterfährt - etwa außerhalb sogenannter „Temperaturfenster“. Kaum ein Autofahrer versteht jedoch, warum ein Motor bereits bei unter 17 Grad gefährdet sein soll. Die Regeln für den umstrittenen Motorschutz sollen daher konkretisiert werden. Experten fordern zudem realistischere Abgastests, etwa auch auf der Straße: Erst durch den festgelegten Prüfablauf auf der Werkstattrolle konnte die von VW eingesetzte Software den Test erkennen und die Abgasreinigung auf volle Leistung schalten. Zudem sollten Hersteller den Behörden ihre Motorsoftware offenlegen. Nachbesserungen auch bei anderen Herstellern Im Zuge von Nachmessungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wollen auch andere Hersteller als VW insgesamt rund 630 000 Autos „freiwillig“ nachbessern. Jüngst gab das KBA zum Start der Aktion die Umrüstung für den Geländewagen Porsche Macan frei. Ziel der Nachjustierung ist, dass die Abgasreinigung bereits ab 5 Grad Außentemperatur voll greift und nicht erst ab 17 Grad. Auch Modelle von Audi, Mercedes und Opel sind betroffen, daneben noch einige VW Nutzfahrzeuge.

Auch intern bemüht sich VW weiter um Gewissheit zur Schuldfrage. Nach dpa-Informationen ist der Kreis möglicher Beteiligter eingegrenzt. Doch die Abfolge hinter den Entscheidungen bleibe unklar. VW will die Untersuchung bis zum Jahresende beenden. Die Veröffentlichung der Ergebnisse hängt auch an der Abstimmung mit US-Behörden wie dem FBI.

Konzernchef Matthias Müller bilanzierte Ende Juni, es gelte, gesetzestreues und wertegeleitetes Handeln noch konsequenter im Unternehmen zu verankern und auch vorzuleben.

Im Alltagsgeschäft blieb immerhin der befürchtete Absatzeinbruch aus. Aber mit rund 1,6 Milliarden Euro Nachsteuerverlust wurde 2015 zum verlustreichsten Jahr in der rund 80-jährigen VW-Konzerngeschichte.

Auch im ersten Halbjahr 2016 kostete die Abgas-Affäre Europas größten Autobauer Gewinnkraft: Unterm Strich sackte das Ergebnis um gut ein Drittel auf 3,46 Milliarden Euro ab. Als neuen Risikopuffer musste der Konzern aus dem Gewinn weitere 1,6 Milliarden Euro herausnehmen. Zuvor hatten die Rückstellungen schon 16,2 Milliarden Euro betragen.

Zu allem Überfluss muss sich VW mitten in der Krise für branchenweit gewaltige Herausforderungen wappnen. Autopilot-Funktionen sollen das Steuern überflüssig machen, durch die Digitalisierung werden Autos zu Apps auf Rädern. Die E-Mobilität trifft Verbrennungsmotoren und deren Wertschöpfung, an der Tausende Jobs nicht nur bei Volkswagen hängen. Ein „Zukunftspakt“ soll der Belegschaft neue Sicherheiten bringen. VW will in dieser Gemengelage zum „Mobilitätsdienstleister“ werden. (dpa)

