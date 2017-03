Ein „Italiener“ in Schleife Die ehemalige Schlangenkrone in Schleife heißt jetzt La Corona. Der neue Betreiber kocht italienisch und deutsch.

Karim (links) und sein Cousin vor dem Eingang. „La Corona“ bedeutet italienisch „Die Krone“, ein Zugeständnis an die Vergangenheit der Gaststätte? Das Konzept mit mediterranem Touch ist ebenso neu wie überraschend für Schleife. © Steffen Bistrosch

Karim kommt ursprünglich aus dem arabischen Raum und bedeutet so viel wie gastfreundlich oder großzügig. Keine schlechten Voraussetzungen für den Betreiber eines Gasthauses, wenn der Name denn zum Programm wird. Ende letzten Jahres gaben die vormaligen Betreiber von Restaurant, Biergarten und Pension der „Schlangenkrone“ in Schleife aus personellen und wirtschaftlichen Gründen auf. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger blieb zunächst erfolglos. Auf der letzten Gemeindeversammlung wurde endlich ein neuer Pächter mitsamt einem neuen Konzept vorgestellt.

Befindet sich das Etablissement mit angeschlossenem Saal in bester Ortslage, direkt am sorbischen Kulturzentrum, war der letzte Wechsel des Betreibers doch nicht der erste seit Eröffnung des Komplexes neben dem Kirchgebäude. Welches Konzept kann hier langfristig erfolgreich sein? Wir treffen Karim Karimbi, den neuen Mann an Küche und Tresen vor Ort.

Welche Umstände verschlugen ihn nach Deutschland? Ursprünglich beheimatet in Mazedonien, kam er als junger Grundschullehrer im Rahmen eines internationalen Austauschprogramms nach Berlin, um die deutsche Sprache zu lernen. Der junge Karim sah spätestens mit Beginn der blutigen Bürgerkriege ab 1991 seine Zukunft nicht in Mazedonien. In Deutschland durfte er nicht als Lehrer tätig sein und begann aus diesem Grunde im Gaststättengewerbe zu jobben. Im Laufe der Jahre arbeitete er sich in etlichen italienischen Restaurants im Westen Berlins zum Küchenchef empor. Die deutsche und italienische Sprache beherrscht er gleichermaßen gut.

Und warum raus der Metropole Berlin, nach Schleife? Der Trend in der Hauptstadt geht dahin, ins Umland auszuweichen und Marktlücken wie etwa in Schleife zu nutzen, erklärt Karimbi. Etliche Bekannte von ihm gingen bereits erfolgreich diesen Weg. Karimbi nennt Beispiele in Dresden, Hoyerswerda, Cottbus, Senftenberg, Kamenz. Und Schleife verfügt über eine direkte Bahnverbindung bis Berlin. Ein echtes Argument.

Mit welchem Konzept will er die Leute in sein Restaurant locken? Deutsch-italienische Küche, sagt Karimbi, zu fairen Preisen. Wir werfen einen Blick in die Speisekarte. Antipasti, Suppen, Eierspeisen, Salate, Pasta, Pizza, Fleischgerichte wie Rind, Schwein, Hühnchen und Fisch, dazu Desserts, Kindermenüs. Die Zutaten kommen direkt aus Italien. Va bene. Saisonale Speisen kommen hinzu. Also Spargel, Pfifferlinge, Steinpilze, Kürbisse und so weiter. Ein regionaler Lieferant wird noch gesucht. Der Chef kocht übrigens selbst. Letztlich komme es ihm darauf an, was die Gäste wünschen. Er sei da flexibel.

Wie ist die Übergabe erfolgt? Absolut problemlos, der Zustand des Gebäudes sei sehr zufriedenstellend gewesen. Er habe Ansprechpartner in der Gemeinde, alles in allem sei er positiv überrascht. Karimbi nennt es echte Willkommenskultur. Wildfremde Menschen grüßen ihn auf der Straße, das kennt er aus Berlin gar nicht.

Welche Dinge stehen noch an? Der Telefonanschluss. Karimbi sagt, er hoffe, die Telekom schaffe das noch vor der Eröffnung. Ansonsten gibt es den normalen Stress zur Eröffnung. Reinigen, Einräumen, Vorbereiten, Auspacken und so weiter. Die Nutzung des großen Saals werde er nicht verantworten, nur, falls gewünscht, das Catering übernehmen. Und am Internetauftritt werde noch gefeilt. Die Reservierungen in der Gaststätte und Buchungen der Pension sollen zukünftig online möglich sein. Die Wohnung im Obergeschoss müsse bezugsfertig gemacht werden, er wird mit seiner Frau Linda dort Quartier machen.

Und sonst? Die Kinder und Enkel bleiben wohl in Berlin. Und er sucht Servierkräfte und jemand hinter dem Tresen. Gern auch in Teilzeit. Möglichst sofort. Was soll die Zukunft bringen? Er würde gern bis zur Rente hierbleiben, einige Jahre seien das noch. Ansonsten wünscht er sich zufriedene Gäste, denn nur diese würden wiederkommen und „La Corona“ weiterempfehlen. Bleibt nur noch die Frage, kennt er „Prampany Kal?“

Wir müssen es buchstabieren. Nein, da wird er wohl jemand brauchen, der ihm erklärt, wie das Gericht zubereitet wird. Dann bekäme „La Corona“, einen geradezu multikulturellen Touch. Italienisch-deutsch-sorbisch. Und der Chefkoch stammt aus Mazedonien.

„La Corona“ wird offiziell am Donnerstag eröffnet. Öffnungszeiten: dienstags bis samstags 11 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr. Sonn- und feiertags 11 bis 23 Uhr.

zur Startseite