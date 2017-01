Ein Investor kommt selten allein

Was sind die neuesten Entwicklungen Am Sandberg und Am Kranichsberg?

Gerade im Dezember ist bekannt geworden, dass die Lion Group aus Forst auch nach Kodersdorf kommen will. Geschäftsführer Sven Noatzke hat angekündigt, den kompletten Bahnverkehr des Transportunternehmens hier von der Schiene auf die Straße umzuschlagen. Die Kaufverhandlungen mit der Gemeinde laufen noch. Ein schmales Grundstück von rund 6 Hektar Fläche soll größtenteils mit Gleisen und Asphaltspuren bebaut werden. In Kodersdorf werden dann zum Beispiel grüne Bananen auf Laster verladen, um sie nach Zgorzelec in die Reifehallen der Firma Citronex zu liefern.

Dazu kommen noch fast 12 Hektar, die der aus Österreich stammende Betrieb Schweighofer erwerben möchte. Lion und Schweighofer nutzen denselben Bahnanschluss und arbeiten zusammen. Außerdem führt die Gemeinde gerade den dritten und vorerst letzten Bauabschnitt aus. Er besteht aus einer Verlängerung der Straße hinter dem Kreisverkehr parallel zur Autobahn und zwei weiteren Feuerlöschteichen. Damit bleibt nur ein kleines Grundstück neben den beiden neuen Ansiedlungen von rund 5 Hektar Größe. Auch hier gibt es schon einen Interessenten, verrät René Schöne.