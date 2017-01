Ein im Moment ganz seltenes Bild Bär Balu verschläft den schönen Winter im Zoo Bischofswerda. Donnerstag aber ließ er sich mal auf seine vier Pfoten locken. Vielleicht am Sonntag wieder.

Was stört ihr mich denn?, scheint Braunbär Balu im Zoo hier zu denken. Als das Foto am Donnerstag entstand, war er eher auf schlafen aus. © Steffen Unger

Komm zeig dich mal! Als hätte Braunbär Balu Tierparkleiterin Silvia Berger und den SZ-Fotografen Steffen Unger verstanden, rappelte er sich am Donnerstag einmal auf. Nur kurz, aber reichte für ein Foto, wie es sonst um diese Zeit kaum möglich ist. Bischofswerdas bekanntes Tierparktier schläft jetzt nämlich lieber, als dass es sich bewegt. Nicht mal Futter kann da manchmal locken. Am Donnerstag schafften es die Tierparkmitarbeiter mit ein paar Würstchen, den Bären anzulocken.

Seinen Geburtstag am Donnerstag vor einer Woche hat Balu (15) so ziemlich verschlafen. Seine Mitbewohnerin, die Grizzlybärin Jane (21), an diesem Donnerstag auch. Sie ist im Moment sogar noch fauler als Balu. Der Grizzly hat sich vor gut vier Wochen in der Höhle verkrochen, die es im Außengehege der Bärenanlage gibt. Dort liegt sie und guckt nur ab und an einmal, ohne sich großartig zu bewegen. Bitte nicht stören! Das macht zurzeit das Füttern besonders schwer und nicht ganz ungefährlich, sagt Silvia Berger. Der Braunbär hält sich dagegen im Innengehege auf, wo es warum ist.

Schatzsuche im Zoo

Einen Bärengeburtstag zu feiern und dazu Besucher einzuladen, macht im Moment wenig Sinn. Deswegen laden die Tierparkmitarbeiter diesmal aus Anlass der Ehrentage der Bären zu einer Schatzsuche durch den Zoo ein – Sonntag ab 14 Uhr. Man werde dabei sehen können, dass obwohl die Bären so müde sind, im Tierpark auch im Winter „tierisch was los ist“, sagt Silvia Berger. Für die besten Schatzsucher gibt es Urkunden und für alle mit Glück vielleicht sogar einen Blick auf die Bären.

Zurzeit ist der Zoo an der Sinzstraße täglich von 9 bis 17 Uhr bzw. bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet.

zur Startseite