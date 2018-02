Ein Hut für jeden Anlass Waldheims Museumsleiterin Katja Treppschuh hat zum Kreativnachmittag eingeladen. Es entstehen Hutkreationen.

Fritzi Kirchner (vorn) hat am ersten Kreativworkshop im Stadt- und Museumshaus Waldheim teilgenommen. Unter Anleitung von Museumsleiterin Katja Treppschuh sind verschiedene Hutkreationen entstanden. © André Braun

Waldheim. Die Queen trägt sie. Bei Pferderennen in Ascot sind sie nicht nur gern gesehen, sondern für Frauen Pflicht – Hüte jeder Art und Größe. Und nun können auch einige Waldheimerinnen gut behütet zu jedem Anlass gehen. Dabei müssen sie nicht einmal tief in ihre Geldbörse greifen, sondern können mit viel Vorstellungskraft, farbenfrohem Floristenkrepp, Schere und Tacker ihre Fantasiegebilde herstellen.

Wie es geht, haben sie während eines Kreativworkshops im Stadt- und Museumshaus in Waldheim bei Museumsleiterin Katja Treppschuh gelernt. Sie hatte für Sonntag zum ersten Kreativnachmittag in den Glaspavillon eingeladen. Diesem Angebot folgten Fritzi und Carolin Kirchner. „Ich habe von diesem Angebot schon einmal gelesen und mich dafür interessiert. Leider hat es damals nicht geklappt. Deshalb habe ich heute die Chance genutzt“, so Carolin Kirchner, Leiterin der Tanzperlen des Zschopautales. In dieser Funktion ist auch jede Menge Kreativität gefragt, die sich nun auch im kreativen Gestalten wiederfand. „Es ist unglaublich, wie sich dieses Krepppapier verformen und damit solch tolle Dinge herstellen lassen“, ist Carolin Kirchner begeistert. Sie hat sich zunächst für die Kreation „Blumenwiese“ entschieden, weil sie es lieber etwas wild mag. Ihre Tochter Fritzi dagegen hat sich für die elegante Form der Zylindervariation mit Blume entschieden. Die Blumen, die sie nun sozusagen auf dem Kopf tragen, könnten auch ein schöner Schmuck für ein Geschenk sein. „Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, so Katja Treppschuh.

Die Idee, aus Floristenkrepp Hüte herzustellen, stammt von ihrer ehemaligen Kollegin Petra Reichmann aus Chemnitz. Das Angebot gab es bereits 2014 als Aktion zum Museumstag. „Ich dachte mir, dass es in die Faschingszeit passt. Aber es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, die Hüte zu tragen, zum Beispiel zu Mottopartys“, sagte die Museumsleiterin. Künftig soll es monatlich Veranstaltung im Glaspavillon geben. Möglich sind Lesungen wie die im Dezember, Vorträge oder für Kleinkunst. Der Pavillon wird auch für die museumspädagogische Arbeit genutzt. Wenn zum Beispiel Schulklassen das Museum besuchen, schaut sich ein Teil der Schüler die Ausstellung an und die anderen Jungen und Mädchen werden kreativ, künstlerisch an das Thema herangeführt. Wenn es zum Beispiel um Textilgeschichte geht, weben Grundschüler auf einem Webrahmen aus Pappe einen Untersetzer. Oder wenn das Thema Blaufärben behandelt wird, dann lernen die Schüler verschiedene Drucktechniken – mit Stempeln oder Kartoffeln.

Katja Treppschuh kann sich durchaus vorstellen, mit einer Gruppe von mehr als zehn Leuten den Kreativnachmittag zum Thema Hut zu wiederholen. Dafür ist allerdings eine Anmeldung erforderlich. Fritzi und Carolin Kirchner können das nur empfehlen. „Denn es macht viel Spaß, etwas herzustellen, das auch verwendet werden kann. Und man schätzt es auch mehr“, so Carolin Kirchner. Für sie wird es nicht die letzte Hutkreation sein.

