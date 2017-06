Ein Hundejahr für Bienenvölker Fast die Hälfte der Bienenvölker hat den Winter nicht überlebt. Schädlinge sind dabei nicht einmal das Schlimmste.

Peter Hering (l.) schaut mit seinem Imkerkollegen Georg Rehn ganz genau, wie es seinen Bienen so geht. Er hofft, dass sie dieses Jahr nicht wieder Zementhonig einlagern. © Kristin Richter

Königstein. Peter Herings Bienenstand steht im Wald um Rosenthal. Vor Jahren hat er eine alte Waldarbeiterschutzhütte für seine Bienen umgebaut. Die sogenannten Hinterbehandlungsbeuten hat er damals von einem alten Imker übernommen. Seine Bienen bringen ihm jedes Jahr herbwürzigen Waldhonig.

Peter Hering ist Vorsitzender des Imkervereins Königstein. Derzeit ist an seinem Bienenstand nicht viel los. Die Hälfte seiner Völker ist eingegangen. Auch die anderen Mitglieder des Vereins haben großeVerluste zu melden. Nach dem Winter waren bis zu fünfzig Prozent aller Völker gestorben. Einige Imker haben sogar alle ihre Bienen verloren. Das lag Peter Herings Meinung nach nicht nur an der Varroamilbe, die natürlich immer noch eine Bedrohung ist. Auch zu kalt war der Winter für seine Bienen nicht. „Es war gleichmäßig kalt“, sagt Peter Hering. „Wenn ein Volk genügend Futter hat, kann es gut überleben.“ Doch seine Bienen und die einiger Imkerkollegen hatten vor dem Winter Melezitose-Honig eingebracht, sagt er. Melezitose ist eine Zuckerart im Honigtau, der von Blattläusen produziert wird. Die Bienen sammeln diesen Honigtau. Enthält ein Honig zu viel des Zuckers, wird er in den Waben knochenhart. Daher nennt man ihn auch Zementhonig. Zu spät hatte Peter Hering gemerkt, was da in den Waben war. „Diesen Honig bekommt man einfach nicht mehr heraus“, sagt er. Auch die Bienen kommen nicht an ihn heran. Leere Waben, die die Bienen mit Honig aus Winterfutter hätten füllen können, hatten die Imker auch nicht mehr. Die Bienen sind dann quasi verhungert, sagt Peter Hering. Dieses Jahr will er sofort nach der letzten Tracht viel einfüttern, damit das nicht wieder passiert.

Im Frühjahr kam dann das nächste Problem, nachdem es schon wärmer geworden war, plötzlich aber noch einmal kalt wurde. Bei so einem Kältereiz gehe die Königin sofort aus der Brut, sagt Peter Hering. Der dringend notwendige Nachwuchs bleibt aus, das Volk stirbt. Ein weiteres Problem für die Bienen stellen Pflanzengifte dar, sagt Peter Hering. Herbizide töten die Tiere zwar nicht. Doch werden die Bienen vom Gift getroffen, verkleben ihre Flügel. Sie können nicht mehr fliegen und verenden. Das ist nicht nur für die einzelne Biene tragisch, sondern auch für das gesamte Volk, dem dann die Flugbienen fehlen. Mit der Agrargenossenschaft in Reinhardtsdorf habe man deswegen schon gesprochen, sagt Peter Hering. Dort werde nur noch am Abend gespritzt, man arbeite gut zusammen.

Noch etwas ist dem Verein wichtig: Die Regierung sollte die Imker mehr unterstützen. Gerade in Bezug auf das Verbot von Glyphosat, dem weltweit am häufigsten eingesetzten Herbizid, wünschen sie sich eine eindeutigere Position. Denn Deutschland hatte sich im letzten Jahr in einem EU-Fachausschuss bei der Abstimmung, ob man die Zulassung von Glyphosat verlängern sollte, seiner Stimme enthalten. Das war für die Imker rund um Königstein enttäuschend. Man müsse endlich erkennen, wie wichtig Insekten sind, so Peter Hering. Denn sie bestäuben unsere Pflanzen. Umso wichtiger ist es, den kleinen Krabblern und Geflügelten genug Raum zu geben, um Nahrung zu finden. Da muss auch die Landwirtschaft ran, fügt Reiner Hammer, Schatzmeister der Imker in Königstein hinzu. „Es gibt kaum noch Feldränder oder natürliche Wegränder mehr“, sagt er. „Es ist vieles nur noch eine grüne Wüste.“ Auch Waldbesitzer sollten sich um eine insektenfreundlichen Waldrandgestaltung kümmern. Denn wenn es den Bienen gut geht, geht es den Menschen gut.

