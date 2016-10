Ein Hufeisen als Dankeschön Die Belegschaft der Elbresidenz Bad Schandau hat Geld für Anders Hof in Ehrenberg gespendet. Damit kann einem kleinen Jungen geholfen werden.

Andrea Kaminski, Chefin der Elbresidenz, überreichte bei der Eröffnung des Hauses einen Scheck an Esther Anders (r.). Diese bedankte sich mit einem Hufeisen. Das soll dem Hotel Glück bringen. © Dirk Zschiedrich

Anders Hof in Ehrenberg kann sich über eine ganz besondere Spende freuen. Anlässlich der Eröffnung der Elbresidenz in Bad Schandau überreicht Hotelchefin Andrea Kaminski einen Scheck über 650 Euro an Esther Anders. In Ehrenberg kann man es noch gar nicht so richtig fassen, dass gerade das heilpädagogische Reiten ausgewählt wurde. Die Erklärung ist einfach.

Andrea Kaminski hatte ein spezielles Projekt gesucht, welches das Hotel fördern kann. Aufgrund ihres früheren sozialen und kirchlichen Engagements lag es nahe, gerade ein solches Projekt zu unterstützen. Auf der Suche danach bat sie Bad Schandaus Bürgermeister um Amtshilfe. Er hatte dann mehrere Vorschläge parat. Und Andrea Kaminski wählte Anders Hof aus, weil ihr das Konzept interessant und vor allem auch sozial erschien. Sie war dann auch selbst auf dem Hof, um zu sehen, ob das Projekt tatsächlich zum Anliegen des Hotels passt. Dessen Credo lautet bekanntlich „Glück und Gesundheit“. Alles passte zusammen. Andrea Kaminski stellte ihr Vorhaben dem Team vor. Dort stimmte man zu. So sind die insgesamt 650 Euro zusammengekommen. Eine große Summe, die jetzt einem kleinen Jungen zugute kommen wird.

Für das Hotel Elbresidenz wird es nicht das einzige Projekt dieser Art bleiben. Andrea Kaminski war unlängst bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schandau zu Gast, hörte sich dort die Sorgen und Nöte an. Möglicherweise könnte sich daraus ein neues Projekt mit der Jugendfeuerwehr ergeben. Entschieden ist das aber noch nicht.

Auf Spenden angewiesen

Doch erst einmal freut sich Esther Anders über die unerwartete Spende für den Verein heilpädagogisches Reiten. Den hat sie gegründet, um auch Kindern helfen zu können, die das therapeutische Reiten nicht von einer Krankenkasse oder sonstigen Kostenträgern finanziert bekommen. Denn leider ist es so, dass nur die wenigsten Krankenkassen die Kosten dafür übernehmen. Auch Sozial- und Jugendämter könnten einspringen. Funktioniert auch das nicht, dann versucht der Verein, zu helfen, und braucht dafür eben auch Spenden.

Besonders beeindruckt war Esther Anders davon, dass sich die Hotelchefin persönlich auf dem Hof umgesehen hatte, um zu erfahren, wo das Geld hingeht und was damit gemacht wird. „Es gibt immer mal wieder Spenden, aber diese Aktion war so herzlich. Wir haben uns sehr darüber gefreut und bedanken uns bei der Belegschaft dafür“, sagt Esther Anders.

Sie weiß aus Erfahrung, wie schwierig es für manche Familien ist, finanzielle Unterstützung zu bekommen, um ihren Kindern heilpädagogisches Reiten zu ermöglichen. Für das spezielle Angebot hat sie viele Anmeldungen, weil Kinder diese Art Hilfe brauchen. Die muss finanziert werden. Die Spende wollte sie allerdings nicht verteilen, sondern für ein ganz bestimmtes Kind einsetzen. Es geht um einen kleinen Jungen, der in einem Pirnaer Kinderheim wohnt. Die Fahrt nach Ehrenberg kann man sich dort nicht leisten. Die Betreuerin übernimmt die Fahrten. „Wir haben schon geprüft, ob die Möglichkeit besteht, das heilpädagogische Reiten für ihn anderweitig zu finanzieren. Wir haben aber keine Lösung gefunden. Deshalb haben wir uns entschieden, die Spende speziell für ihn zu verwenden“, sagt Esther Anders.

