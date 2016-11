Ein Horst für vier Vögel In Kolumbien liegt der Ursprung des Vier-Vogel-Pilses. Der Weg in die Neustadt war lang und ungewöhnlich.

In der Kneipe in der Rothenburger Straße hat ihr Bier nun ein Zuhause gefunden: André Winkelmann (l.) und Dieter Schmidt sind zwei der Vier-Vogel-Pils-Erfinder. © Sven Ellger

Prost! Dieter Schmidt und André Winkelmann haben eindeutig einen Grund zum Anstoßen. Denn die beiden Bier-Erfinder haben ein Zuhause für ihr Pils gefunden. In der Bar Horst in der Rothenburger Straße – in unmittelbarer Nähe zum sogenannten Assi-Eck – gibt es das Vier-Vogel-Pils nun auch vom Fass. Bis es in der Dresdner Neustadt heimisch geworden ist, war es ein langer und ungewöhnlicher Weg für das Gebräu und seine Erfinder.

Alles begann 2012 in Südamerika. Genauer gesagt in Kolumbien. Die vier Vögel – vier befreundete Studenten der Technischen Universität Dresden – hatten dort ein Auslandssemester angetreten. Neben der gemeinsamen Hochschule und einer Freundschaft verband die vier jungen Männer vor allem eins: die Leidenschaft für kühles Bier. Doch einen Hopfensaft zu finden, der auch den Geschmack der deutschen Gaumen traf, war so viele Kilometer vom Heimatland entfernt gar nicht so einfach – bis die Austauschstudenten auf einen ausgewanderten Bierbrauer trafen.

Wenn schon einmal das richtige Pils gefunden ist, sollte man sich lieber gleich ordentlich eindecken, dachten sich die Männer. Als Naturwissenschaftler waren sie natürlich auch der Mathematik zugewandt und hatten schnell ausgerechnet, wie viele Liter Bier bis zum Ende des Auslandssemesters noch vertrunken werden. „Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren – aber es waren viele“, sagt Schmidt und lacht. Eindeutig zu viel für den exildeutschen Bierbrauer: „Was seid ihr denn für Vögel?“, sagte er und unterbreitete einen Gegenvorschlag: Wenn die vier Vögel sich belesen, alle Zutaten einkaufen, einen Namen finden und ein Etikett gestalten, können sie ihr Pils in seiner Brauerei herstellen. Gesagt, getan. Der Name war recht schnell klar. Schließlich gab es eine Steilvorlage. Vier-Vogel-Pils sollte das Gebräu heißen. Und das war erstaunlich gut, musste selbst der geübte Brauer aus Kolumbien zugeben.

„Als es dann zurück nach Dresden ging, sollte die ganze Sache einfach nicht zu Ende sein“, sagt Winkelmann. Doch wo sollte das Bier nun gebraut werden? Die vier Studenten, zu denen sich in der Zwischenzeit zwei daheimgebliebene Freunde gemischt hatten, kamen auf eine besondere und leicht skurrile Idee: Sie bauten kurzerhand die Waschmaschine der Wohngemeinschaft – die sich gar nicht weit von der neuen Bar befand – zum Brauen um. „Das Ergebnis war allerdings sch ...“, sagt Schmidt. Weil die Heizstäbe in der Trommel zu heiß waren, karamellisierte der Zucker und das Pils wurde ungenießbar. „Getrunken haben wir es trotzdem“, sagt Winkelmann und lacht.

Trotzdem musste eine Alternative her. Die nächste Idee war allerdings nicht weniger skurril. Auf die Schnelle schufen die passionierten Biertrinker in der Neustädter Gartensparte eine Brauerei im Miniformat: In vier Kesseln wurde der Hopfensaft angesetzt, 100 Liter kamen dabei heraus. Regelmäßig wurde in der grünen Idylle eine Party geschmissen, die Nachfrage von Freunden, Bekannten und Bekannten von Bekannten wurde so mit der Zeit immer größer. Die nächste Variante musste etwas professioneller und weniger skurril sein.

So suchten sich die jungen Männer eine Lohnbrauerei in Hartmannsdorf. Allmählich etablierte sich das Vier-Vogel-Pils in der Stadt. Am Anfang mussten die Hobbybrauer ihre Paletten noch an die Spätshops verschenken. Mittlerweile werden sie von Betreibern, die über die ganze Stadt verteilt sind, dafür bezahlt. Richtige Jobs haben sie trotzdem alle, vom Brauen leben, wollen und können sie nicht. Deswegen fiel die Entscheidung, eine Bar zu eröffnen, dem Vogel-Pils einen Horst zu schaffen, schwer.

„Eigentlich wollten wir das nicht“, sagt Winkelmann. „Als dann aber die Ladenfläche am Assi-Eck, ganz in der Nähe zur WG, in der in Dresden alles seinen Lauf genommen hatte, frei wurde, konnten wir einfach nicht anders.“ Alles, was bis dato verdient wurde, haben die Dresdner in die Kneipe gesteckt. Innerhalb von zweieinhalb Monaten haben sie die Räumlichkeiten komplett umgebaut, mit viel Liebe zum Detail und vor allem ganz viel Handarbeit. Schmidt kennt sich mit Design aus, hat das Interieur entworfen. Winkelmann ist Hobbyhandwerker und hat unter anderem die Sitzbänke und Tische gefertigt. Frei hängende Glühbirnen, ein Holztresen und dunkel gehaltene Wände komplettieren das Bild.

Im Horst gibt es jetzt nicht nur das Vier-Vogel-Pils und das erste kaltgehopfte Radler, das die Freunde erst vor Kurzem in ihr Repertoire aufgenommen haben. Auch andere ausgewählte Craft-Beer-Sorten stehen auf der Karte. Nun hat das kolumbianische Bier endlich ein Zuhause gefunden – ein Horst für vier Vögel.

zur Startseite