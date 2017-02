Ein Hongkong-Hotel mitten in Dresden Weltklasseartisten aus China müssen sich auf besondere Bedingungen einstellen.

Wunderkind Hao Shan gehört zu den größten Attraktionen im Chinesischer Nationalcircus. © Sven Ellger

Eben noch war er der Clown in Sarrasanis Varietéshow auf dem Wiener Platz, jetzt ist Raoul Schoregge hier eine Woche lang selbst der Chef. Als Produzent des Chinesischen Nationalcircus gastiert er in dieser Woche mit insgesamt 18 Künstlern im Zelt am Wiener Platz.

Die Premiere des neuen Programms „The Grand Hongkong Hotel“ am Dienstagabend wurde von den 500 Besuchern begeistert beklatscht. Die Show groovt sich zwei Stunden lang in die Herzen der Zuschauer – ganz ohne Marktschreierei, dafür aber mit beeindruckender Artistik, eingebettet in eine mit allen Sinnen erlebbare Hotelatmosphäre inklusive Livemusik vom Barpianisten. „Uns ist diese Entschleunigung sehr wichtig“, sagt Schoregge. „Wir wollen Kultur mit Wellnessfaktor bieten.“ Fühlt man sich in den ersten Minuten noch wie zu Gast in einer fremden Welt, so will man nach zwei Stunden am liebsten in diesem Hotel einchecken.

Für die Künstler stellt das Sarrasani-Zelt allerdings eine besondere Herausforderung dar. „So nah sind die Zuschauer sonst nirgendwo an den Protagonisten dran“, sagt Schoregge. „Für das Publikum ist das natürlich toll, aber für die Artisten war es zur Premiere schwierig.“ Es habe eine Weile gedauert, ehe sich das Team auf die ungewohnten Bedingungen eingestellt habe. Den Mittwoch nutzten die Künstler daher für zusätzliche Proben, um das Programm zu optimieren.

Zu den größten Attraktionen im Chinesischen Nationalcircus gehören die Auftritte der erst 17-jährigen Hao Shan, einem bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichneten Wunderkind. „Sie macht keinen Handstand, sie ist der Handstand“, schwärmt Schoregge. Mit ihr gemeinsam erfüllen Schlangenmädchen, Vasenjongleure und Clowns das Grand Hongkong Hotel in Dresden mit Leben.

Seit der Vorstellung am Mittwoch ist auch der Chef selbst wieder als Clown Teil seiner eigenen Show, nachdem Schoregge die Premiere noch als wohl kritischster aller Zuschauer von außen verfolgte. Gemeinsam übrigens mit prominenten Gästen wie der Sängerin Linda Feller und Gewichtheber-Ikone Marc Huster.

Die Vorstellung am Donnerstag ist bereits restlos ausverkauft. Für Freitag, Samstag und Sonntag gibt es noch Tickets. www.sz-ticketservice.de

