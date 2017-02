Gut zu wissen Ein Hochwasser zur Probe Das neue Rückhaltebecken ist seit eineinhalb Jahren fertig. Nun konnte es erstmals getestet werden.

Der neue Hochwasserschutzdamm bei Ruppendorf hat seine Bewährungsprobe bestanden. Das Becken war zum Wochenende voll aufgestaut. © Gemeinde Klingenberg

Die Gemeinde Klingenberg hat am Langengrundbach oberhalb von Ruppendorf einen Hochwasserschutzdamm errichtet. Der Bau ist im Herbst 2015 fertig geworden, aber bisher noch nicht endgültig abgenommen. Dafür fehlte noch ein Probestau, bei dem auch tatsächlich Wasser im Becken steht. Der vergangene Winter war zu trocken. Der bot gar keine Gelegenheit dafür, und im vergangenen Sommer war glücklicherweise auch kein Hochwasser.

„So haben wir vergangene Woche die Gelegenheit genutzt“, sagt Klingenbergs Bürgermeister Torsten Schreckenbach (Bürger für Klingenberg). Eigentlich ist das Becken so konstruiert, dass der Bach in der Mitte durch den 50 Zentimeter breiten Grundablass fließt. Wenn Hochwasser kommt, passt das hier nicht mehr durch und staut sich ganz von alleine auf. „Da waren wir vergangene Woche kurz davor“, so Schreckenbach – aber eben noch davor.

Damit das Becken dann doch einmal voll gestaut wird, haben die Bauleute den Ablass versperrt. Das Regenwasser zusammen mit dem schmelzenden Schnee hat dann bis Ende letzter Woche schnell einen kleinen Stausee gefüllt. Rund 26 000 Kubikmeter Wasser kann das grüne Becken aufnehmen. Inzwischen geht der Wasserstand schon wieder zurück. Am Montag war das Rückhaltebecken noch knapp halb voll, wie Schreckenbach berichtet. Dabei haben sich keine Undichtigkeiten am Damm gezeigt. Nur in einen Drainagekanal ist Wasser eingedrungen. „Aber das muss jetzt erst untersucht werden, ob das von dem Probestau kommt oder woandersher. Zurzeit haben wir ja überall viel Wasser“, sagt der Bürgermeister. Die verantwortlichen Stellen werten nun die Protokolle aus, die bei dem Probestau geschrieben wurden. Wenn sie einverstanden sind, kann der neue Damm endgültig abgenommen werden.

Wasser wird zurückgehalten

Er bringt für Ruppendorf einen deutlich besseren Schutz. In dem Dorf ist der Bach schon öfter über die Ufer getreten. Bei der Juniflut 2013 war sogar schon eine Evakuierung in Erwägung gezogen worden. Künftig wird eine ganze Menge Wasser vorher zurückgehalten, ehe es dem Dorf gefährlich werden kann.

Auch talabwärts wirkt der Hochwasserschutz, in Höckendorf und selbst im Tal der Wilden Weißeritz. Der Bau in Ruppendorf hat rund 800 000 Euro gekostet. Er ist ein Ergebnis des Hochwasserschutzkonzepts, das die Gemeinde Höckendorf 2008 hat ausarbeiten lassen. Damals regten die Planer noch zwei andere Rückhaltebecken an, eines am Beerwalder Bach oberhalb von Ruppendorf und eines zwischen Ruppendorf und Höckendorf.

Inzwischen ist Höckendorf mit Pretzschendorf zur neuen Gemeinde Klingenberg zusammengegangen. Diese ist dabei, für das Pretzschendorfer Gebiet ebenfalls ein Konzept zum Hochwasserschutz auszuarbeiten. „Wir müssen dann sehen, welche Hochwasserschutzvorhaben in der Gesamtgemeinde die wichtigsten sind“, sagt Schreckenbach. Dann kann entschieden werden, wo Klingenberg weitere Hochwasserschutzvorhaben anpackt.

