Ein Hoch auf die Fantasie Der Regenschauer zwischendrin kommt ungünstig. Das Ensemble des Mittelsächsischen Theaters kontert mit viel Herzblut.

Clown August stemmt mit Kindern aus den Zuschauerreihen Luftgewichte. Das ist eine Attraktion in seinem eigenen Zirkus. Ehe er dort als Chef auftreten und die Lipizzaner dressieren darf, muss er drei Bedingungen erfüllen. Das Publikum hilft August dabei.

Nach dem Regenguss zieht Ausstatter Tilo Staudte das Wasser von den Treppen auf der Bühne ab. Weitere Helfer kümmern sich um die Sitzplätze der Besucher. Nass wird bei der Premiere am Sonnabend auf der Seebühne trotzdem jeder.

Da läuft ein Stück über die Kraft der Fantasie, einen unermüdlich an seinen Träumen festhaltenden Clown – und just als dieser dabei ist, eine Puppe zum Leben zu erwecken, kommt die Realität in Form eines heftigen Regenschauers daher. Das Theaterstück muss unterbrochen werden, die reflexartig ausgepackten Regenschirme und Capes können dem Gewitter nicht Herr werden und die Lautsprecherboxen neben der Bühne wollen verschont bleiben. Hinsichtlich der Stückthematik ist das ein paradoxer Umstand. Aber mit ein bisschen Glück könnte sich das Unwetter ja wieder verziehen?

20 Minuten später hat es sich verzogen. Der Rest des Stückes muss sich also nicht bloß in der Fantasie der Zuschauer abspielen. Ausgenommen die Zuschauer, die schon während der Unterbrechung in vorsorglichem Pessimismus das Weite suchen. Insgesamt sind etwa 200 Leute da, die hinteren Ränge bleiben leer. Die Geduldigen und Wetterfesten unter ihnen werden belohnt: Das Stück nimmt nämlich von nun an richtig Fahrt auf.

Aber von vorn: Auf der Seebühne findet eine Premiere statt. „Der kleine August“ heißt das von Pavel Kohout geschriebene Clownsmärchen. August ist ein Zirkusclown und hat einen Traum: Er möchte einmal die weißen Lipizzaner-Pferde des Zirkus „frisieren“ – damit meint er dressieren und in die Manege führen. Allerdings lässt sich der selbstherrliche Zirkusdirektor Holzknecht diese Ehre mitnichten nehmen – schon gar nicht von einem Clown. Nach ewigen Bitten Augusts ist der Direktor schließlich bereit, diesem die Lipizzaner zu überlassen, wenn er drei Bedingungen erfüllt: Er braucht eine Visitenkarte, eine Familie und einen Zirkus voller Artisten.

Als August zu Beginn aus der Manege tritt und mit dem Akkordeon eine Melodie spielt, um schwärmerisch, aber irgendwie traurig „Das ist Prima!“ zu sagen, ist eher nicht daran zu glauben, dass dieser naive Kerl an sein Ziel gelangen wird. Eine Ohrfeige nach der anderen holt er sich von Direktor Holzknecht (Martin Ennulat) und dem Stallmeister (Franka Anne Kahl) ab und ist zunächst eher armer Tropf als Clown.

Hier zeichnet Regisseurin Annett Wöhlert sehr scharf¨– so scharf, dass es zunächst wehtut: Ob die etwas überalberten Slapstick-Einlagen inklusive dazu passendem Sound wirklich nötig sind, um Augusts Demütigungen und Ohrfeigen kindgerecht darzustellen, darf infrage gestellt werden. Dieser Running Gag, der nie einer werden mag, da niemand lacht, könnte ohne Weiteres durch eine weniger plakative Prozedur ersetzt werden. Auch August muss sich hier und da als allzu trottelig verkaufen – ein Clown muss ja nicht gleich grenzdebil sein, um als solcher zu gelten. In diesen Punkten wäre weniger mehr.

Dass sich Annett Wöhlert auf ihr Ensemble verlassen kann, zeigt sich nämlich mit zunehmender Spieldauer immer deutlicher: Immer dann, wenn die Charaktere spielen können, anstatt in allzu starren Ohrfeigen-Choreografien gefangen zu sein, blühen sie auf. Ohnehin überzeugen die Darsteller allesamt. Martin Ennulat als knallharter Egozentriker und Franka Anne Kahl als vulgärer Grobian, Ralph Sählbrandt als romantisch-verträumter Clown und Anna Bittner als liebenswerte Frohnatur – das passt einfach.

Die Clowns August und Lulu (Anna Bittner), später noch flankiert von ihren „Hampelkindern“ Gustla und Gustl (Stella Thomas und Almut Buchwald), stellen in vielen Szenen wortlos, leichtfüßig und fantasievoll die schwierigsten Sachverhalte dar – selbst wenn es ums Kindermachen geht. Improvisatorische Performances sind für das Clownsein essenziell, insofern passen diese Ansätze ganz wunderbar ins Konzept des Clownsmärchens.

Auch die vielen kleinen Gags sitzen – ob Wortwitz oder Metaebene: Wenn beispielsweise Direktor Holzknecht seine Großartigkeit hinausschreit und vom Sound ein gewaltiges Echo bekommt, welches bei August daraufhin ausbleibt. Wenn August sich den Handschuh ausziehen will, der aber – wie das bei Clowns eben so ist – immer länger wird, funktioniert das. Und es macht Spaß.

Für Freude sorgt auch die gut gewählte Musik mit Live-Percussion, das Bühnenbild, das nicht zu viel und nicht zu wenig will sowie die Mitmachsequenz für die Kinder. Gleichzeitig erlangt das Stück eine ungeahnte geistige Tiefe, als August mit realen Ängsten und Problemen konfrontiert wird: Der Test, wie standfest seine Fantasie in der Praxis sein kann, wird zum philosophischen Gedankenspiel, die Botschaft des Stückes zu einem Plädoyer für den Glauben an Selbstbestimmtheit und die Kraft der Fantasie. Der Schluss wird optisch sehr elegant durch verkleidete Stelzenläufer (Las Fuegas) unterstrichen und ist ein würdiges Ende für einen leichtlebigen und dennoch anrührenden Theaternachmittag.

Weitere Aufführungen: 6., 7. und 8. Juni um 10 Uhr sowie 12., 13., 26. und 27. August um 16 Uhr.

