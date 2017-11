Fußball Ein historischer Sieg Das Team aus Riesa Meißen und Gröditz startet mit einem 6:1 und hofft nun auf Losglück.

Am Samstag startete erstmals der Deutsche Ü-40 Pokal mit dem Spiel TSV Mariendorf 1897 gegen die BSG Stahl Riesa/Meißenund endete mit einem historischen 6:1 Sieg für die Gäste aus Sachsen.

Beherzt gingen sie bereits in den Anfangsminuten in das Spiel hinein und erzielten in der 3. Minute das 1:0 durch Möckel. Im weiteren Verlauf konnten der Gegner durch eine disziplinierte Spielweise klar beherrscht werden und es ergaben sich weitere Tormöglichkeiten für eine Resultats Verbesserung. Die logische Folge war ein super herausgespieltes Tor zum 2:0 durch Marx.

Das 3:0 erzielte wieder Möckel nach sehenswerten Spielzug. Noch vor der Pause gelang Höhne sogar das 4:0 in der auf 2x35 Minuten angesetzten Partie.

Die zweite Halbzeit begann wieder, wie die erste Halbzeit endete: mit kontrolliertem Spiel der Sachsen aus der Abwehr heraus nach vorn. Durch ein herrliches Tor zum 5:0 durch Richter belohnte sich das Team von Trainer Rico Nattermann dafür. Doch Marienfeld wollte sich nicht kampflos ergeben und bekam seine Chancen, zum Beispiel mit einem Innenpfostentreffer und einigen guten Chancen. Genau in dieser Phase, gegen Mitte der zweiten Halbzeit konnte TSV Mariendorf 1897 das wohl verdiente 5:1 erzielen.

Den Endstand von 6:1 stellte schließlich Oster in einer super funktionierenden Mannschaft her, die sich nun ein gutes Los für die nächste Runde erhofft. Ein Glückwunsch gilt auch dem Trainer Rico Nattermann und allen, die an der Vorbereitung mitgewirkt haben. (rt)

