Ein Himmelsführer für Kinder Gangolf Frost hat für jeden Monat ein markantes Sternbild kindgerecht beschrieben.

Symbolfoto © dpa

Hartha. Es klingt geheimnisvoll und ist doch einfach erklärt: „Im Januar dominieren die Wintersternbilder den Südhimmel immer stärker, während die Herbststernbilder bereits am Westhimmel stehen. Im Südosten funkelt in geringer Höhe unübersehbar der blauweiße Sirius, der hellste Stern des Himmels“, schreibt Gangolf Frost in seinem Himmelsführer für Kinder 2018, der auf der Homepage der Sternwarte steht. Er ist der Herausgeber des elektronischen Leitfadens. Ihm ist es wichtig, Kinder und Jugendliche für die Astronomie zu begeistern. Das ist aber nur möglich, wenn sie verstehen, was sie am Himmel beobachten können. Um ihnen einen Leitfaden zu geben, hat der Harthaer den Himmelsführer kindgerecht geschrieben. Alles Beschriebene könne ohne optische Hilfsmittel am Himmel gesehen werden.

„Wichtig für die Beobachtungen ist, dass die Kinder wissen, wie sie den Polarstern finden. Entgegen befindet sich die Südrichtung, auf die sich die Beschreibung der Sternbilder bezieht“, so Gangolf Frost. Der Himmelsführer 2018 für Kinder soll nur der Beginn sein. Gangolf Frost plant Jahr für Jahr eine ständige Erweiterung von sehenswerten Sternbildern. „Der Sternführer soll mit den Kindern wachsen“, so der Harthaer. Die bisherigen Himmelsführer, die es zu kaufen gibt, seine zu wissenschaftlich, so Frost. (DA/je)

Der Himmelsführer für Kinder 2018 ist unter www.sternwarte-hartha.de zu finden. Angeklickt werden muss der Button Astronomie und dann der Sternenhimmel in diesem Monat.

