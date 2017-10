Ein Hilferuf der Vereine Die von Thomas de Maizière angeregte Wunschzettelaktion des Kreissportbundes weist auf Defizite in Ehrenamtsförderung.

Sportvereine im Kreis sind aufgerufen, Wunschzettel zu schreiben. © Symbolfoto: dpa

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte am 9. August zum Ehrenamtsforum in Kamenz-Thonberg die Sportvereine aus dem Landkreis Bautzen ermuntert, ihre Sorgen und alltäglichen Herausforderungen in Form eines Wunschzettels zu formulieren und ihm zuzusenden. Der Kreissportbund Bautzen nahm diesen Ball auf und forderte seine Mitgliedsvereine auf, bis Ende September gegenüber dem Kreissportbund Bautzen ihre Wünsche, Nöte und Meinungen mitzuteilen.

Der Kreissportbund hat nun die Rückmeldungen in einer ersten Auswertung zusammengefasst. KSB-Geschäftsführer Lars Bauer: „Die bereits vorher signalisierte Tendenz hat sich bestätigt. Vereinsvertreter nehmen ein enorm hohes Arbeitspensum im Ehrenamt deutlich wahr.“ Das sei gepaart mit fehlender Wertschätzung für das freiwillige Engagement durch die Politik und durch Verwaltungen. Der Hilferuf der Sportvereine richte sich jedoch nicht nur an die Bundesebene. Auch mögliche Lösungsansätze über die Landes- bis zur kommunalen Ebene seien durch die Sportvereine angesprochen worden. Dabei hätten nur knapp 20 Prozent der etwa 400 Vereine im KSB die Möglichkeit des Wunschzettels überhaupt genutzt. KSB-Präsident Torsten Pfuhl: „Wir werden die Signale trotzdem sehr ernst nehmen, da auch zukünftig freiwilliges Engagement unverzichtbar ist. Das Ehrenamt muss Spaß machen und darf nicht zu einer dauerhaften Belastung für die Engagierten ausufern.“ Im KSB sind etwa 5000 Ehrenamtliche aktiv. Wie mögliche Lösungsansätze für die angesprochenen Probleme aussehen können, wird der Kreissportbund Ende November vorstellen. so Torsten Pfuhl. (SZ)

zur Startseite