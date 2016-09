Ein Herzensanliegen Und wofür schlägt Dein Herz? 100 einzigartige Skulpturen geben am 3. Oktober auf dem Theaterplatz die Antwort.

Zwischenstopp mit Botschaft: Das vielbeschäftigte Dresdner Topmodel Nicole Atieno kam für dieses Kunstwerk in die Heimat. © S. Ellger

Gerade eben war sie noch in Mailand, in wenigen Stunden wird sie in Paris aus dem Flieger steigen. Doch bei allem Terminstress – bei diesem Projekt wollte Nicole Atieno unbedingt dabei sein. Und so zieht sich das international gefeierte Dresdner Topmodel ein Paar Lederhandschuhe über die Finger, greift zum XXL-Pinsel und malt. Auf der einen Seite ihres weißen Kunststoffherzes entsteht ein Auge und der Schriftzug „Mit dem Herzen sehen“. Auf die andere Seite malt sie einen roten Mund und schreibt: „Von Herzen sprechen“. Warum sie hier dabei ist? „Mein Herz schlägt dafür, dass die Menschen ihre Augen und Herzen öffnen“, sagt sie.

Nicole Atieno gehört zu den Paten der Aktion „#100 Herzen schlagen für …“, initiiert von der Dresdnerin Ursula Herrmann und unterstützt von der Imagekampagne „So geht sächsisch“ des Freistaates. Für eine „Galerie der Herzen“, die am 3. Oktober auf dem Theaterplatz zu bewundern sein soll, wurden exakt 100 Herz-Skulpturen individuell gestaltet. Mitgemacht haben jede Menge Promis, darunter Nina Hagen, Wolfgang Stumph, Gunther Emmerlich, Karat und der Leipziger Künstler Michael Fischer-Art. Auch Mitglieder des Dresdner Kreuzchors und der Porzellan-Manufaktur Meissen sowie Sportler und engagierte Bürger griffen zu Pinsel, Stift, Farbe oder Spraydose. Ihrer Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Sie alle bringen mit ihren Werken zum Ausdruck, wofür ihr Herz schlägt.

Wie toll, wenn man sich im selben Zuge auch noch für schwer kranke Kinder einsetzen kann. Nach dem 3. Oktober nämlich sollen die Herzen meistbietend versteigert werden. Die Erlöse kommen der Deutschen Kinderkrebsstiftung und dem Sonnenstrahl e. V. Dresden zugute.

Auch Nicole Atieno hat ihr Werk nun vollendet. Stolz steht das aus Kenia stammende Model neben ihrer Skulptur und strahlt ebenso professionell wie liebenswert in die Kameras. Ihr Designer-Kleid aus der Studio-Kollektion von H&M hat zum Glück keine Farbspritzer abbekommen.

Für Ursula Herrmann ist dieser Moment am Montagmittag in einem Hotel am Dresdner Altmarkt ein ganz besonderer. Mit diesem Exemplar hier nämlich ist die Straße der Herzen nun komplett. „Wenn man alle diese tollen Kunstwerke zusammen sieht, dann kommen einem fast die Tränen“, sagt die Frau, die viele Jahre lang an der Seite ihres Mannes die Gäste auf Schloss Eckberg verwöhnte – und sich danach zu unruhig für den Ruhestand fühlte. „Es war mir sozusagen eine Herzensangelegenheit, chronisch kranken und krebskranken Kindern zu helfen.“ Eine Straße der Herzen, das war schon lange ihr geheimer Traum. „Wie schön müsste das aussehen“, schwärmte sie. In wenigen Tagen wird sie sich selbst auf dem Theaterplatz davon überzeugen können.

zur Startseite