Ein Herz für Schach Klaus Bischoff begann als Jugendlicher Schach zu spielen. Seit 48 Jahren fungiert er als Trainer im Nachwuchsbereich.

Klaus Bischoff vom ESV Lok Döbeln begeistert sich für Schach und gibt sein Wissen seit fast vier Jahrzehnten an den Nachwuchs in dieser Denksportart weiter. © André Braun

Die große Leidenschaft des Döbelners Klaus Bischoff ist das Schachspiel. Nicht nur, dass er selbst in der zweiten Mannschaft des ESV Lok Döbeln in der 2. Bezirksklasse Chemnitz aktiv ist, vielmehr kümmert er sich seit mittlerweile 38 Jahren um den Schachnachwuchs der Muldenstadt. Aus diesem Grund ist der 64-jährige Frührentner bei der 19. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht“ nominiert.

Selbst mit dem Schach spielen begann der gelernte Schriftsetzer mit 14 Jahren bei einem stationären Krankenhausaufenthalt in Leipzig eher zufällig. Später spielte er mit seinem Vater weiter und nach einer Stadtmeisterschaft 1974, begann der Muldenstädter bei der BSG Lok Döbeln aktiv zu spielen. Es dauerte nicht lange, dann kam Bischoff in den Kreisfachausschuss und war dort fortan verantwortlich für die Jugendarbeit und übernahm 1978 im damaligen Pionierhaus die Arbeitsgemeinschaft Schach. Seit dieser Zeit versucht Bischoff – später beim ESV Lok Döbeln – Kinder und Jugendliche für die Abteilung Schach zu gewinnen. So führt er nicht nur ein Kinder- und Jugendtraining in der Bibliothek durch, sondern leitet auch die Ganztagsangebote an der Grund- und an der Oberschule „Am Holländer“. Insgesamt sieht er da derzeit eine schwierige Entwicklung für seine Sportart. „Es war schon mal besser, viel besser“, sagt Klaus Bischoff, für den Schach schon mehr als Hobby ist. Deshalb nutzt er auch seine Vergütungen als Lizenztrainer, um für die Kinder T-Shirts, Preise für Turniere und Medaillen zu kaufen und so Motivation zu schaffen.

Umso mehr freut sich Bischoff, wenn seine Schützlinge Erfolge erringen, wie zuletzt Martin Naumann, der den Kreismeistertitel errang und sich für die Bezirksmeisterschaft qualifizierte. Nicht zuletzt aus solchen Lichtblicken schöpft Klaus Bischoff auch Kraft, weiter zu machen. „Erst mal will ich die 40 Jahre als Trainer voll machen“, erzählt der passionierte Briefmarkensammler, den auch Fußball, Dart und Billard interessieren, und der sich schon als Bayer-Fan bezeichnen würde. „Und wenn die Gesundheit mitspielt, auch die 50. Egal was passiert, ich könnte nicht einfach sang- und klanglos aufhören“, fügt er an. Nicht zuletzt, damit sich auch künftig Kinder und Jugendliche für das königliche Spiel begeistern, damit auch weiterhin zwei Döbelner Schachmannschaften an den Punktspielen teilnehmen können.

