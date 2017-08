Ein Herz – auf Fels gebaut Am 12. August findet in der ostsächsischen Kunsthalle eine Stiftungsaktion statt. Auch im Angebot der Auktion: Jo Zipfel.

Ausschnitt aus Jo Zipfels, „Herz auf Fels gebaut“, 2017, Bemaltes Holz und Stein, Höhe 38 cm. Der Limitpreis beträgt 140 Euro. © Kunsthalle

Die Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz führt zum neunten Mal eine Benefizauktion statt, bei der Künstler aus der Lausitz, aber auch Sammler und mit der Lausitz sympathisierende Künstler Werke einreichen, deren Erlös zur Hälfte der Stiftung zugute kommt. Mit dabei ist der Maler Jo Zipfel. Er machte den beschaulichen Ort Cannewitz nahe der A4 zwischen Bautzen und Weißwasser und „nur 60 km von der Kunstmetropole Dresden entfernt“ 2006 zu seinem neuen Lebensmittelpunkt. Geboren 1966 im Schwarzwald, bereiste er nach handwerklicher Ausbildung zum Tischler mehrere Kontinente, um seit 1993 freischaffend als „Kunstholzer“ zu arbeiten. Sein Atelier hatte er bis 2006 im Schloss Salem am Bodensee. Ein fast schon zum Markenzeichen gewordenes Thema ist bei Zipfel das Herz, als Energiezentrale, als Liebessymbol und auch aufgrund seiner Verletzbarkeit. Als „ein Mann mit Herz, dem das Material vorgibt, was er tun muss“, reichte er das neue Objekt „Herz auf Fels gebaut“ ein.

Vorbesichtigung möglich

Die Kunstauktion findet am 12. August in der Ostsächsischen Kunsthalle Pulsnitz ab 14 Uhr statt. Birgit Weber, Beigeordnete des Landrates, wird selbst den Hammer schwingen, heißt es. Vorbesichtigungen sind in der Ostsächsischen Kunsthalle Pulsnitz, Robert-Koch-Straße 12, donnerstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr möglich, heißt es ausdrücklich. (szo)

