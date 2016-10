„Ein herausragender Jahrgang“ Bautzens Berufsakademie verabschiedet junge Fachkräfte. Einige gehen mit Auszeichnung.

Die Studienakademie in Bautzen. © Uwe Soeder

Die Staatliche Studienakademie Bautzen vermeldet einen erfolgreichen Jahrgang. 137 Absolventen aus sechs Studiengängen der Bereiche Technik und Wirtschaft werden an diesem Sonnabend ihre Diplom- und Bachelor-Urkunden erhalten. 16 Abgänger der Berufsakademie bekommen zu dem für ihre außerordentlichen Leistungen eine zusätzliche Auszeichnung. „Insgesamt war es ein herausragender Jahrgang, konnten doch 86 Prozent das intensive Studium mit dem Gesamtprädikat gut oder sehr gut abschließen“, informierte die Akademie-Leiterin Barbara Wuttke. Fast 90 Prozent der aktuellen Absolventen seien bereits in einen Job vermittelt. Die Zeugnisübergabe wird am Sonnabend in der Stadthalle Krone stattfinden. Im Anschluss feiern dort die jungen Akademiker einen großen Absolventenball.

An der Berufsakademie kann auf dualen Weg in Kooperation mit Betrieben ein Hochschulabschluss erworben werden. Für 2016 gibt es noch freie Studienplätze. (SZ)

