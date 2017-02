Ein helles Jahr für Burg Mildenstein Für jeden Monat sind Lichtpaten gefunden. Aber auch sonst wird die Anlage im Fokus stehen. Ab Sommer bietet das renovierte Herrenhaus neue Nutzungs- möglichkeiten. Der Brunnen wird freigelegt.

So schön kann Burg Mildenstein jede Nacht im Flutlicht „strahlen". Nach dem Bericht, dass die Anlage einige Monate dunkel bleibt, haben sich Sponsoren gemeldet.



Von Winterruhe ist auf Burg Mildenstein wenig zu spüren. Die Handwerker tummeln sich noch in nahezu jeder Etage von Herrenhaus und Zwischenbau im Hinterschloss. Dort muss bis zur Rettungstreppe, die ans Pagenhaus grenzt, im späten Frühjahr alles fertig sein. Den genauen Termin der Übergabe der Räume kann Burgchef Bernd Wippert noch nicht nennen. Er weiß nur, dass mit dem 1. Juni die Einweihung des restaurierten Herrenhauses bevorsteht. Bis dahin haben die Mitarbeiter mit dem Einräumen und Gestalten jede Menge zu tun. Eröffnet werden die modernisierten Räume im Hinterschloss mit einer neuen Dauerausstellung. Diese widmet sich der jungen Herrschaft auf Mildenstein.

An diesem Tag wird auf Mildenstein ein nächster großer Bauabschnitt beendet. Über Jahre ist im Hinterschloss gearbeitet worden, mehrere Millionen Euro hat der Freistaat Sachsen als Eigentümer investiert. Um die Gesamtsanierung des Schlosses zum Abschluss zu bringen, fehlt dann noch die Modernisierung des Pagenhauses, das ebenfalls zum Hinterschloss gehört. Dort sollen weitere Räume für die Museumspädagogik entstehen. Eine Zeitschiene dafür gibt es noch nicht. Offen ist danach lediglich noch die Gestaltung des Außengeländes. Dazu gehört auch der ehemalige Tierpark, der Miruspark.

Neues Trauzimmer und große Küche

Die sanierten Herrenhausräume bieten den acht Mitarbeitern, die Unterstützung von zwei Saison- und weiteren Honorarkräften bekommen, einige Möglichkeiten für neue Angebote. Besonders groß ist die Vorfreude bei Sabine Rötzsch, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, auf die große Schwarzküche. Die soll für Schülerprojekte genutzt werden. Mehrere Kinder und Jugendliche können unter dem riesigen Abzug am mittelalterlichen Herd stehen, mitkochen und, wenn es regnet, gleich nebenan essen. Sabine Rötzsch könnte sich auch vorstellen, dass sich ein Koch für diese Küche interessiert und dort vielleicht Kochabende anbieten will. Das Burgteam ist da für viele Ideen offen.

Genauso groß ist die Vorfreude auf das Fürstenzimmer, das künftig das zweite Trauzimmer auf Mildenstein sein wird. Bis zu 100 Gästen bietet es Platz. „Wir haben bemerkt, dass die Hochzeitsgesellschaften immer größer werden“, sagt Sabine Rötzsch. Damit darf gern noch mehr auf der Burg geheiratet werden. Seit drei Jahren ist die Zahl konstant: 15 Trauungen pro Jahr. Auf Kriebstein gab es zu Hochzeiten sogar bis zu 70 Hochzeiten, manchmal drei an einem Tag. Mildenstein könnte für Kriebstein Entlastung bringen, stellt sich Bernd Wippert vor, der auch Leiter von Burg Kriebstein ist. Voraussetzung sei, die Heiratswilligen ließen sich „umleiten“.

Das Mittelalter erwacht

Mit den neuen Angeboten erhofft sich das Burgteam, die Gäste anzusprechen und an den Besuchererfolg 2016 anknüpfen zu können: Mehr als 41 000 Gäste wurden auf dem Mildenstein gezählt. Das entspricht einer Steigerung von 30 Prozent. Mit einem besonderen Höhepunkt kann Sabine Rötzsch den Zulauf nicht erklären. Das Jahr sei von Anfang an gut angelaufen, Sonderführungen mit mehr als 40 Interessierten schon fast überfüllt gewesen. Der gute Zuspruch habe sich fortgesetzt. Über den Sommer seien Familienangebote gut angenommen worden. „Als einzige zertifizierte familienfreundliche Burg in der Region sind wir auf einem guten Weg“, meint die Marketingfrau.

In den nächsten Monaten werden Familien und Schüler wieder eine Menge auf Mildenstein entdecken können. Es gibt Sonderführungen für Kinder, Prinzessinnentage nicht nur für Mädchen, einen Exkurs in die Amtsstube und mit der Gruppe Burgalltag.de wieder eine Woche lang die Gelegenheit, möglichst authentisch mitzuerleben, wie eine Burg im Mittelalter funktioniert hat.

Damals spielte die Wasserversorgung eine große Rolle. In diesem Punkt haben sich die Burgbewohner schon früh auf einen Brunnen verlassen, der unterhalb des Kaplanstübchens in die Tiefe geht. „Ab nächster Woche werden wir den Brunnen wieder freilegen“, präsentiert Bernd Wippert als neueste gute Nachricht. Der Brunnen war 1806 aufgegeben worden und befindet sich hinter einem Bretterverschlag. Ab dem Frühjahr sollen Besucher in den Brunnenschacht schauen können, archäologische Grabungen folgen dann noch.

