Ein Held durch und durch Bei den Olympischen Spielen in Rio turnte Andreas Toba trotz eines erlittenen Kreuzbandrisses noch eine Übung und erlangte in der Sportwelt Heldenstatus. Jetzt beweist er mit einer weiteren Aktion seine sportliche Größe.

Andreas Toba bleibt trotz eines Abstiegs in die 2. Liga bei seinem Verein.

Trotz gerissenen Kreuzbands turnte Toba bei den Olympischen Spielen in Rio für seine Mannschaft noch eine Übung am Pferd.

Für diese Leistung erhielt er den Bambi in der Kategorie „Unsere Olympiahelden“.

Der deutsche Turn-Held von Rio de Janeiro Andreas Toba bleibt auch in der 2. Liga dem Absteiger TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau treu. Der 26-jährige Mehrkampfmeister, der sich in der Qualifikation bei den Olympischen Spielen in Rio das Kreuzband im rechten Knie gerissen hatte und trotzdem weiter turnte, verlängerte seinen Vertrag bis Ende 2017. Seit seinem dramatischen Auftritt bei Olympia ist Toba deutschlandweit bekannt.

Der Hannoveraner Toba turnt seit 2012 in der Deutschen-Turnliga für die Schwaben. Mit seinem Team wurde er 2013 Mannschaftsmeister sowie 2012 und 2015 jeweils Dritter. In der abgelaufenen Saison konnte der TV Wetzgau den verletzungsbedingten Ausfall von Toba nicht kompensieren und stieg in die 2. Liga ab.

„Der TV Wetzgau hat mich immer hervorragend unterstützt und gefördert. Nach dem Abstieg war für mich schnell klar, dass ich dem Verein helfen will, den sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen“, betonte der Bambi-Gewinner 2016. „Ich hoffe, spätestens im Herbst wieder an die Geräte gehen zu können.“ (sid)

