Ein Haushalt mit Risiken? Der Kamenzer Stadtrat wird am Mittwoch auch den Etat für 2017 abnicken. Zwei Räte haben Einwände erhoben. Es geht um’s Geld.

Am Mittwoch kommt bereits um 16 Uhr (!) der Kamenzer Stadtrat zu seiner letzen Sitzung in diesem Jahr zusammen. So zeitig wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr wollen die Räte auch den Haushalt des nächsten Jahres auf den Weg bringen. Er hat im Rathaus öffentlich ausgelegen, Einwendungen aus der Bürgerschaft gab es nicht. Nur zwei Räte selbst – Steffi Kronenberg (CDU-Fraktion) und Thomas Lieberwirth (Linke) – haben schriftliche Einwände eingereicht. Über sie muss der Stadtrat vor dem eigentlichen Etatbeschluss extra abstimmen. Die Verwaltung schlägt vor, die Bedenken beider Räte abzuweisen.

Lieberwirth, Finanzexperte seiner Fraktion, hat unter anderem „nichtbilanzierte Risiken“ im Etat für 2017 kritisiert. Er begründet dies mit möglichen Eingemeindungen, deren mögliche finanziellen Auswirkungen ebenso nicht berücksichtigt seien wie die Absicht des Landkreises Bautzen, die Schwimmhalle in der Macherstraße aus der Kreisträgerschaft zu entlassen. Das Rathaus verweist darauf, dass zwar in den Gemeinden Schönteichen und Oßling über ein Zusammengehen mit der Stadt Kamenz intensiv nachgedacht wird, bislang aber keine Beschlüsse vorliegen. 2017 werde es keine Eingemeindung geben, so die Rathaus-Antwort auf Lieberwirths Einwendung. Da der Landkreis die Trägerschaft für die Schwimmhalle im Jahr 2017 weiter innehat, gebe es für dieses Jahr auch kein nichtbilanziertes Risiko. In beiden von Lieberwirth angesprochenen Punkten sei im Übrigen die Position des Stadtrates noch völlig offen. Bei der Schwimmhalle prüfe der Landkreis andere Trägermodelle – bislang ohne Ergebnis. Eine Haltung des Kamenzer Stadtrates, die Trägerschaft anzustreben, gebe es bislang nicht. (SZ)

