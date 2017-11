Dresdner Geschichte Ein Haus von kühler Schönheit Das Deutsche Hygiene-Museum hat Maßstäbe gesetzt. Vor 90 Jahren wurde der Grundstein gelegt.

Heute ist das Deutsche Hygiene-Museum deutschlandweit wegen seines Inhalts bekannt. Doch auch der Bau selbst hat eine bewegte Geschichte. © Frank Baldauf

Lange war nach dem richtigen Standort und einem guten Architekten gesucht worden. Dann ging es plötzlich ganz schnell und unkompliziert. Im September 1926 teilte damalige Dresdner Oberbürgermeister Bernhard Blüher dem Vorstand des Deutschen Hygiene-Museums mit, dass der Architekt Wilhelm Kreis (1873–1955) an die Kunstakademie berufen worden sei. Er habe zur Bedingung gemacht, mit dem Neubau des Museums beauftragt zu werden. Es sei im Interesse der Stadt, darauf einzugehen. Kreis durfte bauen. Nur etwa ein Jahr später wurde im Oktober 1927 – vor 90 Jahren – der Grundstein gelegt.

Die Idee zu dem Museum ging auf den Industriellen und Odol-König Karl August Lingner (1861–1916) zurück. Das Mundwasser hatte ihn reich gemacht. Er hatte 1911 die I. Internationale Hygiene-Ausstellung von 1911 in Dresden maßgeblich initiiert. Von Anfang Mai bis Ende Oktober strömten damals mehr als 5,5 Millionen Menschen über das Ausstellungsgelände. Die Schau galt als bahnbrechend für die hygienische Volksaufklärung und war zudem eine Leistungsschau der damaligen Gesundheitsindustrie. Die Besucher konnten Bakterien unterm Mikroskop sehen, es gab Informationen zu Tuberkulose, Geschlechtskrankheiten und dem Sport. Besonders beliebt war „Die populäre Abteilung“ mit dem zentralen Pavillon „Der Mensch“ – ein überkuppelter, säulenumstellter Rundbau. Berichten zufolge musste wegen des großen Andrangs zeitweise die Polizei einschreiten. Die Ausstellung erwirtschaftete einen Reingewinn von einer Million Goldmark. Dieser Erfolg ließ den Plan für ein „National-Hygiene-Museum“ reifen.

Im April 1914 beschlossen die Stadtverordneten, das Museumsprojekt zu unterstützen und kostenlos den Baugrund zur Verfügung zu stellen. Der Krieg und der Tod Lingners sowie die Inflation stoppten das Vorhaben zunächst. Lange wurde das Gelände des Marstalls neben dem Zwinger an der Ostra-Allee als Standort favorisiert, etwa dort, wo sich jetzt die Theaterwerkstätten befinden. In dem Bau sollten neben dem Hygiene-Museum auch die Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen einziehen. Für einen Wettbewerb des Kultusministeriums wurden 192 Entwürfe eingereicht. Unter ihnen waren auch Arbeiten einer Reihe junger Architekten, die später zu Ruhm kommen sollten wie etwa Hans Scharoun, Paul Bonatz, Ludwig Wirth und die Gebrüder Hans und Wassili Luckhardt. Sieger wurde Hermann Buchert aus München. Diese Planungen zerschlugen sich jedoch, sodass schließlich Kreis zum Zug kam.

Er war in Kaiserzeit und Weimarer Republik einer der Stararchitekten, der unter anderem mit Verwaltungsgebäuden, Villen, Kaufhäusern und Bismarcktürmen auf sich aufmerksam gemacht hatte. In Dresden selbst baute er die Augustusbrücke neu, arbeitete an Villen, in Meißen entwarf er den neuen Bahnhof. Mit der Rheinhalle in Düsseldorf hatte Kreis schon Erfahrungen im Entwurf großer Kulturbauten erworben.

Experten zählen das von ihm geschaffene Gebäude des Deutschen Hygiene-Museums zu den bemerkenswerten architektonischen Leistungen der 1920er-Jahre. Gelobt wird vor allem die streng funktionale Architektur außen wie innen sowie die kühle Schönheit des Baus. Der Mittelbau mit den vier Pfeilern verleiht ihm eine monumentale Optik. Um ihn gruppieren sich wie bei einem Ehrenhof zweigeschossige Flügelbauten mit Büroräumen und Werkstätten. Die Innenarchitektur mit den Lichtdecken und einem ausgeklügelten Heizungssystem galt für Museen damals als wegweisend. Mit diesem monumentalen Bau präsentierte sich das Deutsche Reich der Weimarer Republik bei der Eröffnung 1930 – gleichzeitig mit der II. Internationalen Hygiene-Ausstellung – als selbstbewusst und avantgardistisch. Der Star dieser Schau und für lange Zeit die größte Attraktion des Hauses war der Gläserne Mensch.

Doch schon 1933 brach in dem modernen Haus eine dunkle Zeit an, als das Museum in den Dienst nationalsozialistischer Rassenideologie gestellt wurde.

Während des Zweiten Weltkrieges wurde das Museum zu etwa 80 Prozent zerstört. Doch schon 1947 begann der Wiederaufbau. 1957/58 wurde ein Kongress- und Konzertsaal für 1100 Plätze eingebaut, der bis 1970 Heimstätte der Dresdner Philharmonie war. Er galt als eine der originellsten Raumschöpfungen nach dem Krieg. Bei der Generalsanierung des Hauses von 2001 bis 2010 wurde er wieder entfernt und durch einen eher minimalistisch gestalteten Raum mit maximal 590 Sitzplätzen ersetzt. In der DDR diente das Museum vor allem der Gesundheitserziehung von Kindern und Jugendlichen. Als „Museum vom Menschen“ verfolgt es seit 1991 eine neue Konzeption und versteht sich als Forum für Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Im Zentrum steht die Dauerausstellung „Abenteuer Mensch“. Jährlich kommen mehr als 280 000 Besucher.

