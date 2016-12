Ein Haus kommt unter die Erde Für die Verschönerung des Friedensparks waren heute 36 Tonnen Beton in Pirna unterwegs. Die sind jetzt im Park vergraben.

zurück Bild 1 von 3 weiter © Daniel Förster





Pirna. Für die künftigen Wasserspiele im Pirnaer Friedenspark schwebte am späten Mittwochnachmittag das Technikhaus ein. Ein Kran hievte den 36 Tonnen schweren Betonquader von einem Sattelzug und versenkte ihn im vorderen Bereich des Friedensparkes in der Erde. In dem doppelräumigen Quader werden später die Technik und das Wasserreservoir für die Fontänen untergebracht, die im Eingangsbereich des Friedensparks sprudeln sollen. Die Stadt lässt den Park bis 2018 umgestalten. (df)

zur Startseite