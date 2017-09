Ein Haus für alle Notfälle Das leer stehende Denkmal auf der Louisenstraße soll wieder zur Wache werden – nicht nur für die Feuerwehr.

In der einstigen Feuer- und Rettungswache auf der Louisenstraße steht derzeit nur noch ein Fahrzeug. Ab Frühjahr 2018 soll dort gebaut werden. © René Meinig

Bis auf einen einzelnen Rettungswagen steht die Wache auf der Louisenstraße derzeit leer. Die Kameraden der Feuerwehr waren im Frühjahr 2016 in die neu errichtete Wache an der Ecke Magazin-/Fabricestraße gezogen. Nun soll der Bau auf der Louisenstraße wieder zur Wache werden. Von Frühjahr 2018 bis Mai 2019 soll das Denkmal für rund drei Millionen Euro auf den neuesten Stand gebracht werden. Danach ziehen nicht nur Kameraden der Feuerwehr in den Viergeschosser ein.

Erdgeschoss und 1. Stock werden als Rettungswache genutzt

Dresden wächst und wird älter. „Deswegen steigt auch die Zahl der Rettungseinsätze“, sagt Andreas Rümpel, Leiter des Brand- und Katastrophenschutzamtes. Erdgeschoss und erster Stock des Denkmals sollen deshalb komplett für den Rettungsdienst reserviert werden. Der Bodenbelag in der Fahrzeughalle wird erneuert. Dort finden künftig zwölf Einsatzfahrzeuge Platz. Doch nur drei davon rücken bei Notfällen aus. Die anderen sind sogenannte Krankentransporte, die vor allem Senioren und Behinderten tagsüber bei Arztbesuchen helfen. Bei dem Rettungswagen geht Rümpel von rund 4 650 Einsätzen im Jahr aus, davon starten etwa 4 000 direkt an der Wache. Für die Einsatzkräfte werden im ersten Stock Umkleiden, Toiletten und Büros eingerichtet. Die Rutschstangen der Feuerwehr werden indes nicht mehr benötigt.

Im 2. Stock finden Besprechungen zu Großveranstaltungen statt

Im zweiten Stock kommen dann auch wieder Kameraden der Feuerwehr unter. Die weiblichen Mitarbeiter des Rettungsdienstes haben dort außerdem ihre Umkleiden und Sanitäranlagen. Ansonsten soll die Etage vor allem für Fortbildungen genutzt werden. Außerdem ist ein Besprechungsraum geplant, der vor allem bei Großveranstaltungen wie der Bunten Republik Neustadt zum Einsatz kommen dürfte.

Im 3. Stock ziehen medizinische Task-Force und Seelsorger ein

Dresden gehört zu einer von bundesweit 61 Städten, in denen es eine sogenannte Medizinische Task-Force gibt. Die soll immer dann zum Einsatz kommen, wenn es einen Vorfall mit massenhaft Verletzten gibt – zum Beispiel bei einem Terroranschlag oder einem schweren Verkehrsunglück. Bisher hatte das Dresdner Team keine eigenen Räumlichkeiten. In der Louisenstraße werden nun Schulungs-, Büro- und Sanitärräume eingerichtet. Auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Kriseninterventions- und Notfallseelsorgevereins sollen in der Wache unterkommen. Um an die Historie des zwischen 1913 und 1916 erbauten Hauses zu erinnern, ist außerdem eine Art Feuerwehr-Museum geplant. Dafür müssen mehrere Wände durchbrochen werden. Ein Museumsbetrieb mit geregelten Öffnungszeiten ist allerdings nicht geplant. Stattdessen sollen Interessierte bei geschlossenen Führungen und verschiedenen Veranstaltungen die Möglichkeit haben, einen Blick auf die feuerwehr- und rettungshistorische Sammlung zu werfen. Auch Schulungen sind geplant.

Im 4. Stock können Auszubildende aus anderen Städten übernachten

Im obersten Geschoss des Erlweinbaus ist eine Gästewohnung geplant. Dort sollen Ausbildungsbeamte unterkommen, die aus anderen Städten Deutschlands nach Dresden berufen werden. Baulich ist dort kaum etwas zu machen.

