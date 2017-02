Gut zu wissen Ein Haus, das niemand haben will Seit Jahren steht das Gebäude leer. Nun hat es Glashütte gekauft. Zum weiteren Vorgehen gibt es einen ersten Plan.

Das Eckhaus an der Luchauer Straße hat eine wechselvolle Geschichte. Errichtet wurde es als Bauernhaus. In den letzten Jahren stand es weitgehend leer. © Egbert Kamprath

Von außen sieht das Haus gegenüber der Glashütter Vogelwiese noch passabel aus. Da, wo der Putz an der Fassade abgefallen war, wurde neuer aufgebracht. Nur das Dach scheint nicht mehr ganz in Ordnung zu sein. Denn seit einigen Jahren hängt ein grünes Netz über dem Dach und den Dachgauben. Letztlich fällt dieses Wohnhaus, das an der Einfallsstraße von Dipps an der markanten Einmündung Luchauer Straße/Prießnitztalstraße steht, gegenüber den Häusern in der Nachbarschaft ab.

Wer genauer hinschaut, sieht: Hier müsste dringend etwas getan werden. Und das passiert wohl auch. Denn das Gebäude hat seit einigen Tagen einen neuen Eigentümer. Die Stadt Glashütte hat es von der Ostsächsischen Sparkasse Dresden für 4 600 Euro gekauft. Das erklärte Kämmerin Barbara Glöckner in der jüngsten Stadtratssitzung. Den Zuschlag habe das Rathaus am vergangenen Freitag erhalten, sagt die Kämmerin. Denn die Sparkasse verkaufte die Immobilie als Gläubiger. Das letzte Wort hatte der eigentliche Besitzer. Und der stimmte dem Verkauf nun zu, erklärte Barbara Glöckner auf Nachfrage.

In der Immobilienverwaltung der Sparkasse dürfte man froh sein, endlich einen Käufer gefunden zu haben. Denn um den bemüht sich das Kreditinstitut schon seit mehreren Jahren. Immer wieder tauchte das Eckhaus in der Versteigerung auf. „Es wurde mindestens fünfmal angeboten“, sagt Frau Glöckner. Der Preis ging zwar von Mal zu Mal runter – im Herbst 2014 wollte die Sparkasse noch mindestens 13 300 Euro haben. Doch egal zu welchem Preis das Haus angeboten wurde, es fand sich kein Interessent. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Einer ist die Lage. Das Gebäude steht unterhalb des Friedhofs und unmittelbar an der Grundstückgrenze zur vergleichsweise stark befahrenen Luchauer Straße. Das dazugehörige Grundstück ist zwar 1 000 Quadratmeter groß, erstreckt sich aber an einem steilen Hang. Am Gebäude selbst gibt es keinen Stellplatz.

Auch das Gebäude selbst stellt für Investoren eine Herausforderung dar. Zwar verfügt es über eine Wohnfläche von rund 250 Quadratmeter. Allerdings gelten für das Haus Auflagen. Denn es gehört zu den ältesten Gebäuden in der Kernstadt. Es wurde 1792 errichtet, sagt der Glashütter Heimatforscher Stefan Höhnel. Als besonders schützenswert wurde das Türportal eingeschätzt. „Dieses stand schon zu DDR-Zeiten auf der Denkmalliste“, sagt Höhnel. Nach der Wende wurde diese Liste auf den Prüfstand gestellt. Dabei kam man zum Schluss, dass es wenig Sinn macht, nur das Türportal unter Schutz zu stellen. Und so wurde aus dem Haus ein Denkmal.

Stadt will Einsturz verhindern

Dieser Status hat offenbar potenzielle Investoren abgeschreckt, glaubt auch Frau Glöckner. Denn die Vorgaben des Denkmalschutzes kosten oft viel Geld. Nur wer sich in so ein Haus verguckt hat, ist bereit, die immensen Kosten aufzubringen. Weil sich aber niemand fand, verfiel das Gebäude zusehends. Da es an einer markanten Stelle steht und die Stadt interessiert ist, dass es nicht zum Einsturz kommt, ging das Rathaus bereits vor zwei Jahren auf die Sparkasse zu, sagt Frau Glöckner.

Die Verhandlungen zogen sich hin, kamen aber nicht zum Stillstand, weil auch der Ortschaftsrat Glashütte und der Stadtrat das Vorgehen unterstützen. Letzterer stelle Geld für den Kauf zur Verfügung.

Nun ist die Stadt Glashütte Besitzerin dieser Immobilie. Zunächst werde man das Gebäude erst einmal sichern, sagt Frau Glöckner. Fußgänger und Autofahrer sollen hier weiter unbehelligt vorbei können. Wie es dann weitergeht, werde sich nach einer Begehung entscheiden. Heimatforscher Stefan Höhnel würde es begrüßen, wenn das Haus stehen bleibt. Dort könnten Sozialwohnungen entstehen, schlägt er vor. Er kann sich auch gut vorstellen, dass eine Uhrenfirma das Haus übernimmt, es saniert und dort Lehrlingswohnungen einrichtet. In der Stadt hat man indes andere Überlegungen. Mittelfristig strebt man aus „ordnungspolitischen Gründen“ einen Abriss an, heißt es.

