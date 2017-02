Ein Haufen Ärger über Mieterhöhung Vonovia hat einen Wachschutz für die Johannstadt engagiert. Verwirrung gab es darüber, wer die Kosten trägt.

In diesem Plattenbaublock an der Pfotenhauer Straße sorgt ein Unbekannter für unappetitliche Überraschungen. Um ihm auf die Spur zu kommen, hat der Vermieter Vonovia nun einen Sicherheitsdienst engagiert. © Sven Ellger

Wer im unsanierten Plattenbaublock in der Pfotenhauer Straße lebt, muss hin und wieder mit ekelerregenden Überraschungen leben. So entdeckte eines Tages auch Mieterin Bärbel Niemann das Unfassbare: Ein Unbekannter nutzt regelmäßig das Treppenhaus, um sein großes Geschäft zu verrichten (die SZ berichtete). Für den Großvermieter Vonovia Grund genug, etwas dagegen zu unternehmen und eine Sicherheitsfirma zu beauftragen, den Übeltäter auf frischer Tat zu schnappen.

Unter den Mietern machte sich zunächst Erleichterung breit, denn in den vergangenen Monaten sorgten nicht nur Kothaufen für Unmut. Der marode Plattenbau gehörte zu den häufigsten Einsatzorten der Feuerwehr – mehrmals zündelten Unbekannte in den Kellerboxen des Hochhauses. Für rund 860 000 Euro ließ Vonovia daraufhin Brandschutztüren im Keller und auf den Etagen einbauen, brennbare Fußbodenbeläge und alte Wohnungstüren wurden entfernt. Zudem wird derzeit eine breite Feuerwehrzufahrt im Innenhof des Plattenbaukarrees angelegt. An den Baukosten beteiligt der Großvermieter monatlich auch die Bewohner des Blocks mit zusätzlichen 24 Cent pro Quadratmeter.

Jetzt landete die nächste Ankündigung für eine Mieterhöhung in den Briefkästen. Dieses Mal ging es um die Ausgaben für die Sicherheitsfirma – auch hier sollten sich die Mieter beteiligen. Diese wandten sich an den Altstädter SPD-Ortsbeirat Dietrich Ewers. „Ich hatte einige Gespräche dazu. Niemand hatte den Wachschutz gefordert, deshalb war der Ärger groß, dass die Bewohner nun dafür bezahlen sollten.“ Daraufhin setzte sich Ewers persönlich bei Vonovia-Regionalgeschäftsführerin Martina Pansa für die Mieter ein. Mit Erfolg – der Großvermieter hat die Mieterhöhung mittlerweile rückgängig gemacht.

Die Briefe seien irrtümlicherweise verschickt worden, erklärt Vonovia-Sprecherin Bettina Benner auf SZ-Anfrage. Schuld war demnach ein Fehler im Abrechnungssystem. Die Mieter seien inzwischen darüber informiert worden, so Benner weiter. Die Kosten für die Sicherheitsfirma übernehme selbstverständlich die Vonovia.

Zudem sei der Wachschutz nicht dauerhaft engagiert, sondern werde nur sporadisch eingesetzt. Wie im Fall des Johannstädter Hochhauses, bei dem es vor allem darum geht, den Verursacher der Verunreinigungen zu erwischen. Auch in den anderen Dresdner Wohnhäusern werde das so gehandhabt, erklärt Bettina Benner.

Erfolgreich waren die Sicherheitsleute auf ihrer Suche bislang nicht. Nicht einmal ein Bewohner konnte den Übeltäter beobachten. Dabei war er oder sie in den vergangenen Monaten in Bezug auf den Stuhlgang unter der Treppe recht aktiv. Im Dezember entleerte sich der Unbekannte gleich zweimal an dieser Stelle im Hauseingang 24. Für die Mieter eine riesige Sauerei.

Wie Bewohnerin Bärbel Niemann berichtet, nutzen viele Fremde ihr Haus als Durchgang zum Innenhof, weil die Kellertür meist nicht abgesperrt ist. Das könnte auch der Grund sein, warum es gerade dort im vergangenen Jahr siebenmal gebrannt hat – der Fluchtweg über die Hintertür in den Innenhof ist kurz. Seitdem es Brandschutztüren gibt, fühlen sich die Bewohner etwas sicherer.

Dass sie den Brandschutz mitbezahlen müssen, haben die Mieter zwar inzwischen akzeptiert. Umso größer war der Ärger, als nun aber auch noch die Kosten für den Sicherheitsdienst auf die Mieter umgelegt werden sollte. Neben Bärbel Niemann leben viele andere Geringverdiener in dem unsanierten Plattenbaublock in der Johannstadt. Vor allem deshalb, weil die Miete mit 4,40 Euro kalt sehr gering ist. Selbst eine Erhöhung um wenige Euro ist für die meisten Bewohner existenzgefährdend.

