Ein Hauch von Tour de France 80 Radsportler streifen am Wochenende Schleife, Gablenz und Krauschwitz auf ihrer Tour durch die Lausitz.

© H.-E. Friedrich

Am Sonntag kommen Radsportfreunde in der Oberlausitz auf ihre Kosten. Der Kurs des Straßenradrennens von Cottbus nach Görlitz und zurück wird zum 56. Mal durch den Landkreis Görlitz führen. Die Strecke verläuft auf dem Territorium des Landkreises Görlitz auf der Trasse Schleife - Kodersdorf - Görlitz. Erwartet werden etwa 80 Radsportler.

Die Polizeidirektionen Süd (Brandenburg) und Görlitz werden das Radrennen gemeinsam eskortieren. Von Cottbus kommend wird das Peloton am Vormittag durch Schleife, Gablenz und Krauschwitz zur B 115 fahren. Von dort wird die Rennstrecke über die Bundesstraße an Niesky vorbei bis nach Kodersdorf führen und dann in Richtung der Königshainer Berge einschwenken. Bei Görlitz wird gewendet und dieselbe Route am Nachmittag für die Rückfahrt genutzt.

Die Polizei bittet darum, die Zeichen und Weisungen der Beamten unbedingt zu beachten, um die Radsportler nicht zu gefährden. Kurzzeitige Straßensperrungen werden laut Polizei wohl unvermeidbar sein, doch die eingesetzten Polizisten werden bemüht sein, diese so kurz wie nötig andauern zu lassen.

Das Radrennen Cottbus-Görlitz-Cottbus ist einer von zwei Radklassikern in der Lausitz. Dazu zählt außerdem die Tour „Rund um die Landeskrone“. Das Rennen erlebte vor zwei Jahren, also 2015, seine 80. Neuauflage. (SZ/sdt)

zur Startseite