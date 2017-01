Ein Hauch von Russland Kinder der 6. Klasse haben im Luisenstift das russische Jolkafest gefeiert. Außerdem sind Austauschschüler aus St. Petersburg zu Gast.

Väterchen Frost und Snegurotschka, das Schneeflöckchen, erzählen von den Bräuchen des russischen Tannenbaumfestes. © Norbert Millauer

Bei Temperaturen weit unter null Grad und verschneiten Straßen konnte man sich am Freitag wirklich fast wie in Russland fühlen. Gut, dass der Mehrzweckraum im Gymnasium Luisenstift ordentlich geheizt war. Dort feierten Schüler der 6. Klasse das russische Jolkafest – das Tannenbaumfest.

Eigentlich wird dieser Tag in Russland schon am 1. Januar gefeiert. Aber weil da die Schüler noch in den Ferien waren, haben sie ihr Programm auf den 6. Dezember verschoben. Was auch wieder passte, den einen Tag später, am 7. Januar, feiern die Russen Weihnachten. Als Gäste hatten sich die Gymnasiasten zwei Klassen aus der Niederlößnitzer Grundschule eingeladen. Knapp zwei Stunden dauerte das Programm, bei dem die russischen Märchenfiguren nicht fehlen durften.

Die Hexe Baba Jaga kam mit Haus auf Hühnerbeinen und stellte den Gästen knifflige Fragen. Das Gerippchen Unsterblich wünschte sich ein russisches Märchen und die Schüler begannen zu spielen – auf Russisch natürlich. Dabei lernen sie die Sprache erst seit August.

Noch ist es leicht und macht Spaß, erzählen Anna, Marianne und Audreyanne. Inzwischen haben die Schülerinnen schon das komplette kyrillische Alphabet gelernt. Vier Stunden in der Woche werden sie von ihrer Russischlehrerin Olga Rossow unterrichtet. Zum Abschluss verteilte Ded Moros, das Väterchen Frost im blauen Mantel, Geschenke an die Gäste.

Russlandfeeling herrschte aber nicht nur am Freitag wegen des Jolkafestes am Gymnasium. Derzeit sind auch Austauschschüler aus St Petersburg am Luisenstift zu Gast. Schon seit 1993 gibt es diesen Austausch. Einmal im Jahr fahren die Radebeuler Russischschüler der 10. Klasse nach Petersburg. Ein paar Monate später bekommen sie dann zu Hause Besuch von den russischen Schülern. Geschlafen wird hier wie dort in Gastfamilien. Für beide Seiten ist der Austausch ein besonderes Erlebnis, sagt Lehrerin Dorit Kretzschmar. Denn St. Petersburg und Radebeul, eine Millionenmetropole und eine Kleinstadt, sind sehr unterschiedlich. Vor allem sollen die Schüler die Kultur des anderen Landes kennenlernen und natürlich die Fremdsprache üben. Im nächsten Jahr hat der Schüleraustausch schon sein 25-jähriges Jubiläum.

