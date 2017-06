Ein Hauch von Red Bull im Lößnitztal Thomas Letsch trainiert seit einer Woche die Mannschaft von Erzgebirge Aue. Schritt für Schritt geht es zu einer neuen Philosophie. Vieles erinnert an die klassische Red-Bull-Schule.

Aues neuer Trainer Thomas Letsch. © dpa

Mit Thomas Letsch ist auch ein bisschen Red-Bull-Fußball ins Lößnitztal gezogen. Fast immer mit Ball, dazu Überzahlspiel in Kleingruppen und zum Schluss ein Elf gegen Elf auf verkürztem Feld. So sieht das Training beim FC Erzgebirge Aue seit dem Vorbereitungsstart am Montag meist aus. Alle Übungen dazu in hohem Tempo, Ball jagen, schnell weiter spielen - das alles klingt nach der Schule von Pressing-Befürworter Ralf Rangnick, der diesen Stil bei RB Leipzig und einst auch bei Red Bull Salzburg gefestigt hat(te).

Der neue Auer Trainer Letsch hat nie verheimlicht, dass er vom Fußball-Kosmos von Red Bull geprägt wurde. Fünf Jahre war der Sport- und Mathematik-Lehrer in verschiedenen Funktionen in Salzburg tätig, zuletzt als Cheftrainer beim FC Liefering. Er nannte Rangnick auch schon als großes Vorbild. Eigentlich hätte Letsch auch Cheftrainer in Salzburg werden sollen, der Leipziger Marco Rose wurde es aber. Für Letsch hat die Aufgabe in Aue auch daher einen besonderen Reiz.

Er gilt als ehrgeizig und kommunikativ. Er formt junge Spieler, hatte im Salzburger Stadtteil Liefering eine Mannschaft mit einem Altersdurchschnitt von rund 19 Jahren. Das passt gut ins Konzept von Aue: Von den bisherigen Neuzugängen ist keiner älter als 22 Jahre.

Das Pressing-Spiel war auch schon unter Ex-Trainer Domenico Tedesco wichtig. Der ließ meist mit einem 3-4-3-System spielen. Letsch testete zwar bereits auch die Variante mit drei Innenverteidigern, war ansonsten aber taktisch flexibel, spielte mal mit einem, mal mit zwei Stürmern. „Fußball ist ein Fehlerspiel“, sagte er einst der „Kronen-Zeitung“.

John-Patrick Strauß, der aus der U23 Mannschaft der Leipziger nach Aue kam, erkennt das RB-System durchaus wieder. Allerdings sagt er auch: „Jeder Trainer hat seinen eigenen Stil“. Das ist schon dadurch bedingt, dass der sprint- und laufaufwändige Stil von Leipzig & Co nicht eins zu eins in Aue umsetzbar sind. Es fehlen entsprechendes Personal und Tempo.

Clemens Fandrich kennt das System aus zwei Jahren in Leipzig. „Die alte RB-Schule blitzt durch, das kann der Trainer nicht verleugnen“, sagte er der „Chemnitzer Morgenpost“. Fandrich, wie auch die anderen Spieler, haben einen guten ersten Eindruck gewonnen. Letschs kommunikativer Stil kommt an. Ähnlich war es auch schon unter Tedesco. Schritt für Schritt will der neue Trainer nun seine Vorstellungen der Mannschaft vermitteln.

Neben taktischer Flexibilität, gutem Führungsstil und fachlicher Kompetenz zeichnet Letsch noch eine weitere Eigenschaft aus: Ehrgeiz. Mit seinem vorherigen Team gewann er ein bedeutungsloses Spiel in der zweiten österreichischen Liga vor knapp 500 Zuschauern mit 5:1. Statt sich zu freuen, sagte er: „Das Gegentor stinkt mir.“ (dpa)

