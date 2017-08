Ein Hauch von Italien in Gröba Zum zweiten Mal richtet Feralpi sein Familienfest im Schlosspark aus – und nimmt dabei Bezug auf die Herkunft des Stahlkonzerns.

Elbe-Stahlwerke Feralpi – ESF. © Sebastian Schultz

Am Sonnabend, 12. August, findet das Familienfest „Bella Gröba“ statt. Dazu lädt der Stahlhersteller Feralpi in den Schlosspark nach Gröba ein – und nimmt dabei Bezug auf die Herkunft des Stahlkonzerns. Von 11 bis 20 Uhr können die Besucher das Bühnenprogramm verfolgen oder sich an den Mitmachaktionen beteiligen. Dabei kann man nicht nur Handball spielen oder Drachenboot fahren, sondern sich auch beim Zorbing-Ball in durchsichtigen Riesenbällen bewegen. Auch eine Da Vinci-Werkstatt gibt es, um die eigenen Fingerfertigkeiten unter Beweis zu stellen. In der Kirche in Gröba kann man ab 18 Uhr Musik hören. Das Duo Ekaterina Gorynina und Christian Stoltz spielen mit Cello und Gitarre Stücke aus den Rubriken Jazz, Klassik und Weltmusik. Das Duo lernte sich beim Studium an der Dresdner Hochschule für Musik kennen.

Das Feralpi-Familienfest Bella Gröba findet bereits zum zweiten Mal statt und soll ein Dankeschön für alle Anwohner und Mitarbeiter sein. Über die Schlossbrücke können die Besucher auf das Festgelände gelangen. (hey)

Der Eintritt ist frei.

