Ein Hauch von Frühling Bis Sonntag hat die Orchideenschau in der Landskron Kulturbrauerei Görlitz geöffnet. Dort gibt‘s auch andere Pflanzen zu bestaunen.

Blick auf einige Orchideen, die in der Ausstellung zu sehen sind. © nikolaischmidt.de

Frühlingsgefühle im Herbst weckt die am Freitag eröffnete Orchideenausstellung in der Landskron Kulturbrauerei Görlitz. Die Besucher bekommen dabei bei insgesamt acht Ausstellern nicht nur Orchideen, etwa von den Großräschener Gärtnereien von Hans-Joachim Wlodarczyk oder Lutz Lehradt, zu sehen. Auch Kakteen oder Bonsai finden hier ihren Platz. Am diesem Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, können sich Interessierte noch die Pflanzen anschauen, sich beraten oder eigene Orchideen umtopfen lassen. Der Eintritt kostet zwei Euro.

