Handball Ein Hauch von Bundesliga In der Halle des HC Rödertal gab es für Neudorf/Döbeln nichts zu holen. Der Trainer lobt sein Team dennoch.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Das erste Spiel in der Sachsenliga ging für die C-Jugendmädchen der HSG Neudorf/Döbeln deutlich verloren. Bei der SG Rödertal/Radeberg hieß es am Ende 9:37 aus Sicht der Gäste. In der Halle, in der die Frauen des HC Rödertal ihre Bundesligaspiele austragen, gerieten die Neudorf/Döbelnerinnen von Anfang an ins Hintertreffen. „Offenbar war die Nervosität groß. Nach fünf Minuten lagen wir 0:4 hinten“, sagte HSG-Trainer Raimo Wagner. Zwischen der 25. und 40. Minute gelang den Gästen kein eigener Treffer, zudem verletzten sich in dieser Phase zwei HSG-Spielerinnen. „Die Gastgeberinnen waren besser, hatten vor allem eine starke Torhüterin. Dennoch muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen, denn sie hat sich nie aufgegeben“, so Wagner. (DA/fk)

