Ein Hattrick und drei andere Tore Stefan Kutschke erzielt drei Tore hintereinander. Doch den Vorsprung kann Dynamo in Stuttgart nicht über die Zeit retten. Ein denkwürdiges Spiel endet Remis.

Drei Tore hintereinander: Stefan Kutschke gelingt im Spiel gegen Stuttgart der zweite Hattrick in dieser Saison. © Robert Michael

Eins, zwei, drei - und die Spieler von Dynamo Dresden hätten am liebsten schon nach 26 Minuten den Schlusspfiff gehört. Doch bei Schiedsrichter Günter Perl herrschte natürlich Ordnung. Erst nach 94 Minuten besiegelte dessen Pfiff das Ende eines denkwürdigen Spiels.



In kurzer Folge brachte Stefan Kutschke die SGD mit seinen Saisontreffern 12, 13 und 14 (4., 22., 26. Minute) mit drei Toren in Führung. Für Kutschke war es bereits der zweite Hattrick in dieser Saison. Schon beim 3:2 am 28. Oktober 2016 gegen Eintracht Braunschweig hatte der Dresdner Stürmer drei Tore hintereinander erzielt - damals innerhalb von 13 Minuten in der zweiten Halbzeit.

Der VfB Stuttgart verkürzte allerdings erst auf 1:3 (29. Minute, Terodde) und dann auf 2:3 (75. Minute, Insua). Ein verwandelter Elfmeter (94. Minute) setzte den Schlusspunkt. Terodde traf zum 3:3, die Aufholjagd war perfekt und beide Teams mssten sich mit einem Punkt zufrieden geben.

Für Dynamos Trainer Uwe Neuhaus war das offenbar kein Problem. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sprach er von einem „Fußballfest mit zwei komplett verschiedenen Halbzeiten“ und einem gerechten Ausgang.

Ein bisschen anders die Gefühlslage bei den Stuttgartern, deren Saisonziel klar der Wiederaufstieg ist. „Wir wollten natürlich die drei Punkte hier behalten, aber nach einem 0:3 muss man auch mit einem 3:3 zufrieden sein“, sagte Doppeltorschütze Terodde.



In der Tabelle bleibt Dynamo auf dem fünften Rang. Dahinter steht jetzt die SpVgg Greuther Fürth mit drei Punkten Abstand. Zum Relegationsplatz 3, auf dem nach diesem Spieltag die Stuttgarter stehen, fehlen den Sachsen acht Zähler. (fsc)



›› Eine ausführliche Spielanalyse lesen Sie heute Abend ab 20 Uhr im ePaper der SZ

Bewerten Sie jetzt die Leistungen der Dynamo-Spieler in Stuttgart!

zur Startseite