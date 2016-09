Ein harter Weg Thomas Lerche kämpft seit Monaten gegen den Blutkrebs. Jetzt gibt es gute Nachrichten. Aber ein Rest Unsicherheit bleibt.

Ob Thomas Lerche den harten Kampf gegen den Blutkrebs gewonnen hat, wird eine Biopsie Ende September zeigen. © Steffen Unger

Es ist nicht mehr so kalt auf dem Kopf, sagt Thomas Lerche. Dem folgt ein herzliches Lachen, wie man es dem Neukircher gar nicht zugetraut hätte. Vor fast einem Jahr war bei ihm überraschend Leukämie festgestellt worden. In den Monaten der intensiven Behandlung mit Strahlen- und Chemotherapie fielen ihm sämtliche Haare aus. Dass sie wieder sprießen, sei ein gutes Zeichen. Grau ist er jetzt, der Bart fast weiß. „Besser als gar keine Haare“, findet er. Sie wachsen dichter als zuvor. Er hat sie sich sogar schon einmal schneiden lassen. Alle Nägel sind ebenfalls neu. Die hatten sich herausgeschoben und waren abgefallen. Die Haut an Händen und Füßen löste sich vollständig ab. „Die konnte man abziehen wie einen Handschuh“, erklärt er. Inzwischen ist auch das überstanden. „Komplett neu“, wiederholt er und meint damit nicht nur die Haut. Er sei jetzt zu 100 Prozent seine Schwester. Soll heißen, alle Zellen, die das Blut in seinem Körper bilden, haben ihren Ursprung in den Stammzellen seiner Schwester Claudia, die diese ihm im Februar spendete. Deshalb habe er jetzt ihre Blutgruppe, erklärt der 47-Jährige.

Bei einer Knochenmarkpunktion Ende Juli wurde das Philadelphia-Chromosom nicht mehr festgestellt. Jenes mutierte Chromosom, welches für die Produktion der Krebszellen verantwortlich war und damit die Wurzel allen Übels. Dagegen immer noch präsent ist die Graft-versus-Host-Disease (GvHD), die Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion. Seine weißen Blutkörperchen greifen noch immer den eigenen Körper an. Deshalb muss Thomas Lerche zweimal die Woche zur Blutbestrahlung in die Medizinische Akademie nach Dresden.

Er ist zuverlsichtlich

Im Rahmen einer Studie werden ähnlich einer Blutwäsche weiße Blutkörperchen entnommen, mit UVA-Licht bestrahlt und wieder zugeführt. Zwei bis drei Stunden dauert das. Danach ist er sehr lichtempfindlich, muss 24 Stunden eine Schutzbrille tragen. 20 Sitzungen hat er hinter sich. Wie viele ihm noch bevorstehen, vermag er nicht zu sagen. Dennoch sind er und seine Ärzte zuversichtlich, so die Antireaktion in seinem Körper in den Griff zu kriegen.

Die Chemotablette muss er nicht mehr nehmen. Aber acht verschiedene andere Medikamente täglich, dazu mehrere Augentropfen und Augensalbe. Noch immer droht sich die Netzhaut abzulösen. Blutbestrahlung, Augenarzt, Labor, hämatologische Ambulanz – bei dem Programm in Dresden sei der Tag schnell rum. Die Zeit im Wartezimmer nutzt Thomas Lerche, um weiter Englisch zu lernen. Gern würde er wieder arbeiten. Aber bis dahin fließt noch etliches Wasser die Wesenitz herunter. Er steht im Kontakt zu Kollegen.

Ein ständiges Auf und Ab

Nachdem die Dosis einiger Medikamente reduziert wurde, stiegen seine Leberwerte drastisch an. Beinahe hätte er wieder stationär aufgenommen werden müssen. Er erzählt vom Auf und Ab. Von Tagen, an denen er sich fit fühlt, und anderen, an denen es ihm richtig schlecht geht. Da sein Körper zu wenig Speichel produziert, fällt ihm das Essen schwer. Ohnehin habe er sich strikt an das Motto wie in den Tropen zu halten: „Schäle es, koche es oder lasse es.“

Sein Immunsystem wird flach gehalten. Deshalb ist frischer Salat tabu. Ebenso wie Gartenarbeit. Letzteres könne er verschmerzen, sagt er schmunzelnd. Das Grünzeug beim Essen hingegen fehlt ihm schon. Bei 1,92 Meter Körpergröße wiegt er 87 Kilogramm. Wie vor 30 Jahren. Zufrieden sei er damit nicht. Vor der Krankheit schaffte er 80 Liegestütze, jetzt sind es 30. Oder ein Klimmzug – statt früher acht oder neun. „Man fühlt sich wie ein schlapper Wurm“, erklärt er. Seinen Humor hat Thomas Lerche trotz der Strapazen der vergangenen Monate nicht verloren. Er betreibt leichtes Krafttraining, aber das Kortison, das er nehmen muss, baut auch Muskeln ab.

Mental geht es ihm viel besser, seit er weiß, „dass das böse Chromosom weg ist“. Wenn es nicht wieder festgestellt wird, wäre er vom Blutkrebs geheilt. Thomas Lerche klopft dreimal auf Holz. Ob er die Leukämie tatsächlich besiegt hat, soll eine weitere Biopsie zeigen, wenn ihm Ende des Monats erneut Gewebezellen aus dem Beckenknochen entnommen werden.

