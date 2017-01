Ein harter Kampf Ben-Titus aus Weißenberg ringt schon ein ganzes Jahr mit dem Krebs. Nun hofft seine Familie auf 2017.

Gemeinsam sind sie stark: Ben-Titus und seine Eltern Diana Neideck und Bernd Bimmrich aus Weißenberg. Die Familie hat ein schweres Jahr hinter sich. Nun hoffen die Eltern, dass ihr Junge im neuen Jahr den Krebs besiegen kann. © Uwe Soeder

Weihnachten zu Hause – was für viele selbstverständlich ist, war für Ben-Titus und seine Eltern vergangenes Jahr das schönste Geschenk. Erst drei Tage zuvor war er aus der Klinik entlassen worden – und schon am 27. Dezember musste er wieder einrücken. Die Chemotherapie geht weiter. Insgesamt hat Ben-Titus, der sieben Jahre jung ist, 2016 mehr Zeit im Krankenhaus verbracht als zu Hause. „So ein hartes Jahr brauchen wir nicht noch einmal“, sagt seine Mama Diana Neideck.

Angefangen hatte das Elend schon 2015. Ben-Titus ging es immer schlechter, und keiner wusste warum. Schließlich wurde ein Hirntumor entdeckt. Nach zwei Operationen in der Dresdner Uni-Klinik begann im Januar 2016 die Chemotherapie, denn im Rücken von Ben-Titus hatten sich bereits Metastasen gebildet. Der Junge kämpfte tapfer trotz der belastenden Begleiterscheinungen. Dass ihm die Haare ausfielen, sei noch das geringste Übel, sagt seine Mama. „Es gibt ja schicke Tücher.“

Viel schlimmer war, dass er auch zwischen den Chemo-Blöcken häufig Fieber bekam, weil sein Immunsystem am Boden ist. Außerdem kann er nicht mehr laufen, muss getragen oder im Rollstuhl gefahren werden. Im Frühjahr habe sich bei einer MRT-Untersuchung dann herausgestellt, dass die Chemo bis dahin überhaupt nicht geholfen hatte. „Es musste auf ein neues Medikament umgestellt werden.“ Und obwohl das nun anschlägt, gibt es nach wie vor keine Prognose, was Ben-Titus’ Heilungschancen betrifft. Nun hoffen die Eltern auf ein Arztgespräch im Januar.

Bis Sommer wird die Therapie wohl auf alle Fälle weitergehen. Damit steht schon fest, dass Ben-Titus auch 2017 noch nicht eingeschult werden kann. Eigentlich würde er jetzt schon in die erste Klasse gehen. Aber statt Unterricht stehen für ihn, auch wenn er während der Chemo-Pausen zu Hause ist, fast jeden Tag Physio-, Logo- und Ergotherapie auf dem Stundenplan.

Für die Eltern ist das alles nicht leicht zu bewältigen. Nur dank der Hilfe durch die Großeltern, in deren Haus die Familie jetzt wohnt, lässt sich der Alltag überhaupt organisieren. Wenn Diana Neideck mit Ben-Titus im Krankenhaus ist, kümmern sie sich um seinen kleinen Bruder Jan-Niclas. Trotzdem geht es an dem Dreijährigen nicht spurlos vorüber, dass er so oft auf seine Eltern verzichten muss. Und Papa Bernd Bimmrich steckt jetzt auch noch im Prüfungsstress. Weil er in seinem ursprünglich erlernten Beruf als Tischler nicht glücklich war, hatte er noch mal eine neue Ausbildung zum Mechatroniker begonnen. Nun hat der 28-Jährige sie bald geschafft.

Arbeiten zu gehen, daran ist für Diana Neideck derzeit nicht zu denken. Dennoch macht sie sich schon Gedanken, ob sie später mal wieder in ihrem Beruf als Erzieherin arbeiten möchte. Im Moment sei sie sich da nicht so sicher, sagt die 31-Jährige. Sie verspüre so einen Drang, anderen zu helfen, und könne sich zum Beispiel vorstellen, als Ergotherapeutin zu arbeiten.

Hilfe und Anteilnahme – das ist es, was auch ihnen im Laufe des Jahres immer wieder Mut gemacht hat. Im Frühjahr organisierte das Team der Wurschener Kita, die Ben-Titus besuchte, eine Benefizveranstaltung. Die Spenden flossen in einen Treppenlift, weil die Krankenkasse den nur anteilig bezahlt. Über den Verein Bautzener Wunschkiste bekam Ben-Titus ein Fanpaket seines Lieblingssängers Joris – samt persönlicher Videobotschaft. „Die hat er im Krankenhaus stolz überall herumgezeigt“, erzählt seine Mama. Sie hat ihm auch die vielen tröstenden Zeilen vorgelesen, die samt Süßigkeiten, Büchern, CDs und Spielzeug eingegangen sind. „Er freut sich wirklich sehr darüber.“ Und es sind die kleinen Höhepunkte, die der Familie helfen, Kraft und Hoffnung zu schöpfen. Als es Ben-Titus während einer Kur in Kreischa relativ gutging, haben sie Ausflüge gemacht, an die Elbe, zum Eisessen, in den Tierpark. Für andere Familien nichts Besonderes, für sie aber wie ein Geschenk.

