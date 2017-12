Ein halbes Leben auf dem Rennsteig Klaus Engemann bestreitet im kommenden Jahr seinen 40. Guts-Muths-Lauf. Zum 25. Mal trägt er dann die Sachsenfahne.

Ein sächsisches Original beim Rennsteiglauf: Klaus Engemann vom ESV Lok Döbeln. © André Braun

Presseagenturen, Zeitungsredaktionen und Fernsehsender sind auf ihn aufmerksam geworden: Klaus Engemann vom ESV Lok Döbeln. Nicht weil sich der Laufenthusiast aus Stockhausen in die Siegerlisten diverser Wettkämpfe einträgt, sondern vielmehr, weil er als ein Original seiner Sportart gilt. So kann in der Regel die Siegerehrung beginnen, wenn der 79-Jährige im Ziel ist. Vor allem aber hat er sich als Träger der Sachsenfahne beim alljährlichen Guts-Muths-Rennsteiglauf einen Namen gemacht. Wenn er nunmehr von Oberhof nach Schmiedefeld unterwegs ist, wird er am Rand von den Zuschauern begrüßt und gefeiert. Damit ist er eine lebende Legende und ein Botschafter seines Freistaates. Aus diesem Grund wurde Klaus Engemann bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers 2017 in der Kategorie „Legenden“ nominiert.

Mit dem Laufsport begann der ehemalige Werfer, der bei den DDR-Bestenermittlungen der Betriebssportgemeinschaften einmal den Titel im Kugelstoßen holte, mit 40 Jahren. Damals wurde die Laufbewegung geboren und Engemann rief die Laufrangliste des Kreises Döbeln ins Leben. Nach vielen Läufen in der Region bekam er eine der begehrten Startberechtigungen und stieg beim siebten Rennsteiglauf ein. „Die aktivsten Sportler waren die Kandidaten, eine der 20 Döbelner Startkarten für den Marathon zu bekommen“, erzählt Engemann, der bisher 39 Mal auf dem Rennsteig gestartet ist, dabei 36 Marathons lief und in den vergangenen drei Jahren die Halbmarathondistanz. „Ich hab den Marathon irgendwann nicht mehr unter sechs Stunden geschafft, die Knochen werden ja nicht jünger. Aber den Halbmarathon laufe ich weiter“, kündigt Engemann an. Das will er auch als 80-Jähriger im kommenden Jahr. „Ich habe dann mit meiner insgesamt 40. Teilnahme ein halbes Leben auf dem Rennsteig zugebracht“, sagt er.

Zur Sachsenfahne kam der Stockhausener 1993 durch Zufall. Er startete damals mit Ralf Richter in Neuhaus am Rennweg und nach anderthalb Kilometer steckte eine Sachsenfahne am Wegesrand, die jemand nicht weitertragen wollte. Diese nahmen die Lok-Sportler mit und seither trägt sie Klaus Engemann jedes Jahr über den Rennsteig. Aber nicht nur dorthin nahm er sie mit, sondern überall wo er sonst in Europa, Afrika oder Asien wanderte, bergstieg oder lief, war die Fahne dabei. Allerdings gab es dann Probleme, diese mit ins Flugzeug zu bekommen und so wurde eine kleinere angeschafft. „Kleinere Strecke, kleine Fahne“, lacht Engemann, „ich muss dem Alter doch Tribut zollen. Aber wenn ich mit meiner Frau Helga wandere, dann nehme ich immer noch die große Fahne mit, da übernehme ich mich auch nicht.“

Aber nicht nur zu Fuß ist Engemann nach wie vor super unterwegs, sondern auch auf Skiern. So kehrte er erst dieser Tage von einem Trainingslager in Polen zurück, wo er sich auf die Läufe der Euroloppet-Serie vorbereite. „Am 1. Februar starte ich mit Ralf Richter in Marcia Gran Paradiso/Italien, dann laufe ich in St. Johann bei Kitzbühl/Österreich, beim Gsieser-Tal-Lauf in Südtirol/Italien, dem Internationalen Kammlauf in Klingenthal/Mühlleiten, ehe die Skisaison beim Skadi Loppet in Bodenmais für mich endet“, sagt Engemann und fügt an: „Der Leichtathlet wird im Winter geboren.“ Und so wird der dann 80-Jährige die Ranglistenläufe verschiedener Laufserien fit angehen, und den Rennsteiglauf, bei dem er noch lange nicht wegzudenken ist.

