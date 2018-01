Ein halbes Jahrhundert Einsatz für den Frohsinn Das Stammhaus des Kriebethaler Faschingsclubs gibt es nicht mehr. Den Schlachtruf schon – und das seit 50 Jahren.

Beim Kriebethaler Faschingsclub laufen im Kulturhaus Höfchen die Vorbereitungen zum 50. Vereinsgeburtstag. Am Sonnabend wird dort groß gefeiert, Karten gibt es jetzt auch noch im Vorverkauf. © Falk Bernhardt

Kriebstein. Statt mit „Helau“ oder „Alaaf“ grüßt man beim Kriebethaler Faschingsclub (KFC) mit „Papier allemal“ – und das seit 50 Jahren. Die aktuell knapp 70 Mitglieder im Alter von vier bis 65 Jahren bitten zur Jubiläumsparty, denn bereits 1968 gab es die erste Fete des KFC, damals noch in einem Speisesaal der Papierfabrik in Kriebethal. Wenig später war dort das Kulturhaus fertig, das bis zur 47. Saison die Heimstätte der Narren blieb. Das Haus wurde abgerissen, der Schlachtruf „Papier allemal“ ist geblieben, obwohl kaum noch ein Mitglied aus Kriebethal kommt.

Mit dem großen Saal im Hotel am Kriebsteinsee in Höfchen hat der Verein ein neues Domizil gefunden, indem nun die dritte närrische Saison zu erleben ist. Die steht passend zum Jubiläum unter dem Motto „Fuffzich Jahre Narrenglück – KFC total verrückt“. Auftakt ist bereits am Sonnabend, eine Woche später gibt es die Festveranstaltung für geladene Gäste. Dazu gehören die Vereine aus der Umgebung, aber auch die Feuerwehr als langjähriger Helfer, der Landesverband und viele ehemalige KFC-Mitglieder. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Rico Luge wird sich als neuer Präsident vorstellen. Er hat die Nachfolge von Ronald Pöge, der weiter aktives Mitglied ist, angetreten.

Den Vereinsvorsitz hat Andreas Dumke übernommen. Der 45-Jährige kam 1991, also kurz nach der Wende, zum KFC. „Damals herrschte überall Aufbruchstimmung“, erinnert er sich. „Ich wollte aber nichts Neues, sondern ging ganz bewusst zum Fasching.“ Gern erinnert er sich noch an immer ausverkaufte Säle. Das gibt es beim KFC heute zumindest immer noch am Rosenmontag. Andreas Dumke freut sich, dass die Jugend im Verein mehr und mehr das Zepter übernimmt, nun auch maßgeblich das Programm gestaltet. Der „Rollentausch“ mit Rico Luge sei logisch gewesen, weil der schon immer im Rampenlicht steht und auch in der neuen Saison moderiert, nun zusammen mit Jürgen Friedrich.

Das neue Programm drehe sich laut Luge um das Jubiläum „50 Jahre“, sei aber kein Sammelsurium der besten Nummern der vergangenen Jahre. Eine orientalische Nacht hatte es zum Beispiel 1971 gegeben, Eintritt damals: 3,60 Mark der DDR. 1978 hieß es zum zehnjährigen Bestehen „So richtig nett ist’s nur im Bett“, 1985 sogar „Papier allemal im sexten Karneval“. 2001 ging es erneut in den Orient, das Ticket kostete dann schon 15 D-Mark.

„Wir nehmen jetzt zwar Bezug auf frühere Themen, wärmen aber keine alten Gags wieder auf“, verspricht der Präsident. „Es gibt auch wieder Livegesang und unseren Roland Kaiser alias Jörg Garmatsch.“ Der Vorverkauf für den Sonnabend laufe noch sehr verhalten. „Es ist halt noch verdammt früh im Jahr“, so Rico Luge. Dafür seien für den Galafasching nur noch wenige Karten zu haben, und auch für den Rosenmontag könne man noch Karten bekommen. (FP)

Termine beim KFC im Hotel am Kriebsteinsee in Höfchen: Auftakt 20. Januar, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Karten für 9 Euro im Vorverkauf/Abendkasse 10 Euro). Kinderfasching am 3. Februar, 14.30 Uhr; Faschingsgala mit Menü) am 10. Februar, 20 Uhr (Einlass schon ab 18 Uhr). Rosenmontagsparty am 12 Februar ab 20 Uhr.

www.kfc-ist-ok.net

