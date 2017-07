Ein halber Liter kann drei Menschen retten Warum es gerade im Sommer wichtig ist, Blut zu spenden und was beachtet werden muss. Die SZ gibt einen Überblick.

Schwester Ingrid Weber versorgt Horst Fuchs aus Reinholdshain, der zum 32. Mal sein Blut spendet. Hier ist er in der Grundschule Reichstädt. © Egbert Kamprath

Gerade jetzt in den Sommermonaten werden dringend Blutspenden benötigt, bestätigt der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), das auch die Helios Weißeritztal-Kliniken in Freital und Dippoldiswalde mit Präparaten beliefert. Um die Versorgung in der Region flächendeckend zu gewährleisten, werden potenzielle Spender gebeten, trotz der heißen Temperaturen zu den Blutspendeterminen zu gehen. Woher kommt diese Dringlichkeit und müssen die Kliniken Engpässe befürchten? Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Werden im Sommer mehr Blutkonserven gebraucht?

„Das ist nicht so“, erklärt Kerstin Schweiger, Sprecherin des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, der für Sachsen zuständig ist. Der Sommer gelte aber allgemein als kritische Zeit, da dort weniger Leute zur Blutspende gehen als sonst. Zum Teil gehe das darauf zurück, dass die Spender selbst im Urlaub sind. „700 Blutspenden müssten pro Werktag in Sachsen abgegeben werden, um dort die Versorgung zu sichern“, macht Schweiger deutlich. Es gebe im Jahr aber mehrere kritische Zeiträume, über die Ferien hinweg oder in Monaten mit hoher Feiertagsdichte.

Müssen die Kliniken nun etwa mit Engpässen rechnen?

Nein, denn sachsenweit gebe es gleich mehrere Vorratsdepots, von denen aus die Klinken versorgt werden können, so Schweiger. Abgesehen davon unterstütze sich der deutschlandweite Verbund der Blutspendedienste gegenseitig. Entwarnung gibt auch Heike Klameth, Sprecherin der Helios Weißeritztal-Kliniken. Blutkonserven in ausreichender Zahl seien im Depot der Kliniken vorrätig. „Routinemäßig wird einmal am Tag auf Bestellung nachgeliefert, im Notfall ist eine Lieferung rund um die Uhr möglich“, so die Sprecherin. „Engpässe kamen noch nie vor.“

Die nächsten Termine zurück 1 von 3 weiter Freital, am Montag, 3. Juli, kann von 15 bis 19 Uhr im Weißeritzgymnasium, Krönertstraße 25, Blut gespendet werden. Glashütte, an der Grundschule, Schulstr. 4, werden am Donnerstag, 6. Juli, von 14.30 bis 19 Uhr Blutspenden erbeten. Altenberg, am Mittwoch, 12. Juli, kann von 14.30 bis 19 Uhr im Europark/AL-Schacht, Zinnwalder Str. 5, Blut gespendet werden.

Wo werden die Blutkonserven hauptsächlich eingesetzt?

„Tumorpatienten machen den größten Prozentsatz aus“, so Schweiger. In den Helios Weißeritztal-Kliniken werden die Blutkonserven hauptsächlich bei großen Operationen an den Blutgefäßen, an großen Gelenken und im Bauchraum eingesetzt, außerdem bei akuten Blutungen und schweren Unfällen.

Welche Blutgruppen sind besonders gefragt?

Grundsätzlich werden alle Blutgruppen vorgehalten, sagt Kerstin Schweiger. Besonders gefragt sei aber die Blutgruppe Null negativ, die nur bei sechs Prozent der Bevölkerung vorkommt. „Die kann im Notfall, wenn es schnell gehen muss, auch Menschen mit anderen Blutgruppen transferiert werden.“

Was gilt es vor einer Blutspende zu beachten, wenn es draußen heiß ist?

Man sollte vor der Blutspende viel essen und trinken, mindestens 1,5 Liter, natürlich alkoholfrei, sagt Kerstin Schweiger. „Der Körper kann die Blutentnahme so deutlich besser verkraften.“ Es sei ratsam, davor und danach nicht in die pralle Sonne zu gehen und auch keinen Leistungssport zu betreiben. „Wenn einem bei der Hitze nicht gut ist, ergibt es keinen Sinn, den Termin wahrzunehmen.“ Grundsätzlich sei aber immer ein Arzt vor Ort, der den Spender im Vorfeld in Augenschein nimmt. Denn der Schutz von Spender und Empfänger müsse gleichermaßen gewährleistet sein.

Wie lange kann das entnommene Blut gelagert werden?

Die Haltbarkeit der Blutpräparate ist begrenzt, erklärt Schweiger. Aus einer Blutspende von einem halben Liter entstehen bis zu drei lebensnotwendige Blutpräparate: rote Blutkörperchen, Blutplasma und Blutplättchen. Diese seien beispielsweise nur bis zu fünf Tagen haltbar.

