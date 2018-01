Ein Häppchen Sächsische Schweiz in Berlin Der Tourismusverband und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband der Sächsischen Schweiz präsentieren sich auf der Grünen Woche.

© dpa

Pirna/Berlin. Noch bis Sonntag präsentiert sich unter den 1 600 Ausstellern der Internationalen Grünen Woche in Berlin auch die Sächsische Schweiz. Der Tourismusverband und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband in der Region werben an einem Gemeinschaftsstand mit dem Motto „Die Sächsische Schweiz mit allen Sinnen genießen.“ Dehoga-Geschäftsführer Thomas Pfenniger: „Wir verwöhnen die Besucher mit kleinen, aber feinen kulinarischen Köstlichkeiten und machen auf neue und altbekannte touristische Höhepunkte aufmerksam.“ Die 25. Sächsische Weinkönigin Katja Riedel präsentiert mit einer Koch-Show den Krautwickel als Gericht der Sächsischen Schweiz. Eine Reihe von Hotels ist zudem am Stand mit vertreten, unter anderem das Elbiente und das Elbschlösschen Rathen, die Pura Hotels aus Bad Schandau, das Dampfschiffhotel Wehlen, das Romantik Hotel Deutsches Haus Pirna und das Berghotel Bastei. (SZ/dsz)

zur Startseite