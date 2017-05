DA-Sportlerwahl Ein gutes Zeichen Beim Handball-Spezial der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers gibt es in einer Kategorie zwei Sieger.

Die Kandidaten sind vorgestellt, die Stimmen ausgezählt, die Platzierten des „Handball-Spezials“ der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers eingeladen. Gestern war es dann soweit, wurde das Geheimnis bei der traditionellen kleinen Feierstunde in der DA-Redaktion gelüftet. Und auch wenn dabei vieles war wie immer, so kam es doch zu einer Premiere: Erstmals in der Geschichte der Wahl gab es in einer Kategorie gleich zwei Sieger.

„Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ umschreibt diese mehr als treffend. Es werden jeweils Sportfreunde geehrt, die die Arbeit vor, aber vor allem hinter den Kulissen erledigen. Angefangen von Trainer- und Vorstandsarbeit, aber auch Wäschewaschen, Kassierung, Technik oder Nachwuchsarbeit sind Dinge, die sich im Verein nicht von allein erledigen. Umso mehr freute sich DA-Geschäftsführer Matthias T. Poch, dass er gleich zwei Sportfreunden „Ohne die es nicht geht!“, den ersten Preis überreichen konnte: Marcus Dreier, der trotz seiner erst 22 Jahre im Umfeld der HSG Neudorf/Döbeln nicht wegzudenken ist und Thomas Ax, der Mann für alle Fälle beim VfL Waldheim 54, der als Mannschaftsleiter schon so manchen VfL-Trainer überlebt hat und immer noch engagiert zur Stange hält. „Es ist kurios, aber dass jeweils 32,8 Prozent der Stimmen auf diese beiden Funktionäre fielen, zeigt schon, dass Marcus und Jürgen in ihrem Verein tolle Arbeit leisten, wobei es speziell in dieser Kategorie eigentlich ausnahmslos Sieger geben müsste, ist die ehrenamtliche Arbeit doch nicht hoch genug einzuschätzen.“ „Es freut einen schon, wenn die Arbeit gewürdigt wird, die sonst wenige sehen“, sagte Marcus Dreier, der auch die Leistung von Jürgen Ax respektiert und anfügt: „Zwei Sieger sind immer besser als einer!“ Jürgen Ax hätte nicht gedacht, dass er gewinnt. „Ich denke immer, dass es andere mehr verdienen. Aber ich freue mich sehr über diese Anerkennung!“

Bei den „Handballern des Jahres“ hatte mit Lars Friedrich von der zweiten Mannschaft des VfL Waldheim 54 ein Urgestein die Nase vorn, bei den Frauen gewann mit Verbandsligaspielerin Anja Wadewitz ebenfalls eine Waldheimer Handballerin.

„Insgesamt wertet der Zuspruch von rund 650 gültigen Einsendungen die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler nochmals auf“, sagte Poch. Diese würden mit einem Gutschein von Intersport Schmidt, den sie neben dem attraktiven Siegerpokal erhielten, zusätzlich gefördert wie auch die Sportler in den weiteren „Spezials“. So beginnt nach den Handballern demnächst die Wahl der Fußballer, im Herbst dann die der Sportler 2016/17.

