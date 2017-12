Ein gutes Jahr 2018! Pünktlich zum Jahresende bedankt sich die Lokalredaktion der SZ in Zittau bei ihren Lesern.

Die Lokalredaktion Zittau sagt Danke! © Matthias Weber

Mit diesem Foto verabschieden sich Redaktion und Verlag der Sächsischen Zeitung in Zittau in das Silvesterwochenende. Darauf ist ein Großteil des Teams zu sehen. Wir bedanken uns bei allen Lesern und Geschäftspartnern für das Interesse, die kritische Begleitung unserer Arbeit, das Vertrauen, die guten Beziehungen und hoffen, dass das 2018 so bleibt.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Jahr, persönlich Gesundheit, Glück und einen positiven Blick auf die Dinge sowie geschäftlich beziehungsweise im Beruf viel Erfolg.

Ihre SZ

