Ein gutes Apfeljahr Nach zwei Jahren Totalausfall freut sich Obstbau Görnitz über eine bessere Apfelernte. Für die Selbstpflücke reicht es nicht.

Besonderes Privileg: Kim, Lino und Nils von der Meißner Kita „Hand in Hand“ dürfen im Obstbaubetrieb Görnitz schon zu Jonagold-Früchten greifen, die ganz ohne Chemie angebaut werden. Das ist in der Selbstpflücke für jedermann erst nächstes Jahr möglich. Bis dahin gibt es Bio-Äpfel aber im Neusörnewitzer Hofladen. © Arvid Müller

Überzeugungsarbeit ist bei diesem Trio nicht vonnöten. „Die Äpfel schmecken gut“, findet die fünfjährige Kim. Nils stimmt zu, während er sich knabbernd zum Griebs vorarbeitet. „Ganz süß“, bekundet Lino schmatzend unter seiner blauen Mütze. Diese Art junges Gemüse ist gern gesehen auf der Apfelplantage des Neusörnewitzer Obstbaubetriebs Görnitz. Inhaber Michael Görnitz hat die Meißner Kita „Hand in Hand“ des Vereins Lebenshilfe Meißen zum Pflücken eingeladen.

Möglich ist das, weil seine diesjährige Ernte es endlich mal wieder zulässt. „Wir rechnen insgesamt mit rund 500 Tonnen Äpfel“, sagt der Firmenchef. „Das sind etwa 20 Prozent mehr als 2010.“ So weit muss er den Vergleichsbogen spannen, weil dies seither das letzte normale Apfel-Erntejahr war für das Unternehmen. 2011 sorgte ein, so Görnitz, krimineller Produktionsleiter für einen Totalausfall, indem er das Spritzen der Früchte unterließ.

2012 führten Hagel und Frost zu dem gleichen Ergebnis. Eine immerhin unterdurchschnittliche Ernte mit Hagel erlebte der Betrieb 2013. Die beiden darauffolgenden Jahre bezeichnet der Geschäftsführer ebenfalls als Apfeltotalausfälle. Selbst im vergangenen Spätsommer, als sich eine überdurchschnittliche Ausbeute abzeichnete, verhagelte ein schweres Unwetter am 1. September die Ernte so stark, dass die Früchte nur noch zu Saft taugten.

Dieses Jahr nun kündigt sich in Neusörnewitz kein überdurchschnittliches, doch zumindest ein gutes Apfeljahr an. Seit Anfang August wird geerntet. Vier von 15 Sorten sind bereits runter von den Bäumen. Aktuell werden Herbstsorten wie Elstar und Gala gepflückt. Michael Görnitz erwartet einen Bio-Anteil an der Gesamtapfelernte von rund 80 Tonnen. So viel wie noch nie. Vier der insgesamt 23 Hektar Apfelfläche sind bereits vollkommen auf Bio-Anbau umgestellt. Weitere 14,4 Hektar befinden sich gerade im dreijährigen Umstellungsprozess. Dem Betriebsleiter zufolge werden sie 2018 offiziell bio sein. Frei von chemischen Stoffen nennt er sie aber schon jetzt.

Saft aus Fallobst

Auf einer solchen Fläche lässt Michael Görnitz die Mädchen und Jungen der „Hand in Hand“-Schnattergruppe pflücken. Ganz bewusst. „Ich möchte schon die Kleinen nachhaltig stimmen“, sagt der Bio-Fan, der selbst Vater einer dreijährigen Tochter ist. „Ich kenne ja die Ansichten: Da sind Flecken drauf, also ist der Apfel schlecht.“ Doch das Gegenteil sei der Fall. Bestimmte kleine Pünktchen und Flecken dürften bei Bio sein. Etwa Einstiche von Insekten oder Schorf. „Gesundes Obst muss nicht makellos sein“, so der Mann vom Fach. „Diese Äpfel sind die gesünderen.“

Für die Allgemeinheit ist auf dieser Plantage das Vor-Ort-Ernten noch nicht möglich. Generell bietet der Betrieb keine Apfel-Selbstpflücke an, solange die Bio-Menge dafür nicht ausreicht. „Erst im nächsten Jahr“, verspricht Michael Görnitz. Bis dahin muss er all die Ernährungsbewussten noch auf den Hofladen des Betriebs vertrösten. Dort gibt es Bio-Äpfel aus eigenem Anbau zu kaufen.

Der Hagel hatte im vergangenen Jahr auch etwa 50 Prozent der Äpfel von Volker Müller zerstört. Auf rund zwei Hektar stehen seine Obstbäume in Neusörnewitz an der Alten Straße/Zaschendorfer Straße. Rund 80 Tonnen hat er 2015 geerntet. „Über die Hälfte war Mostware“, sagt Volker Müller. Dieses Jahr lief die Ernte besser. Der Sommer sei für die Obstbäume ein guter gewesen. „Besonders, weil wir deutlich weniger Probleme mit Wespen haben“, so Volker Müller.

Die Insekten hätten ihm im vergangenen Jahr schon im August die Birnen weggefressen. Insgesamt sei die Ernte etwas unterdurchschnittlich ausgefallen, was aber nicht am Wetter liegt, sondern weil viele Bäume veredelt wurden, um neue Sorten anbieten zu können. Über 20 sind es aktuell auf der Plantage. „Viele kennen nur die fünf Sorten aus dem Supermarkt“, sagt Müller. Er wolle jedoch auch alte Sorten anbieten. „Die Qualität ist dieses Jahr gut“, sagt Volker Müller. Nur die Ernte ist schon etwas früher beendet.

Die Selbstpflücke in Neusörnewitz ist am kommenden Wochenende zum letzten Mal geöffnet. Am Sonnabend und Sonntag kann jeweils ab 9 Uhr gepflückt und gesammelt werden. Volker Müller verschenkt das Fallobst. „Wenn zu viele Äpfel unten liegen, vermehren sich die Mäuse zu schnell“, erklärt er.

Aus den Äpfeln, die am Boden liegen und ein paar Druckstellen haben, lässt sich noch Saft machen.

