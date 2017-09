Ein Grundstein für Familien Das Klinikum errichtet ein Frauen-Mutter-Kind-Zentrum. Für das Görlitzer Krankenhaus kein Bau wie jeder andere.

Ein Grundstein im Krankenhaus: Ein Mitarbeiter von der Zittauer Hochbau GmbH zementiert gerade die Schatulle mit der aktuellen SZ ein, während sich OB Siegfried Deinege, Sozialministerin Barabara Klepsch und Klinikum-Chefin Ulrike Holtzsch (v. links) im Dauerregen auf die berühmten Schläge auf den Grundstein vorbereiten. © pawel sosnowski/80studio.net

Etwas Wehmut schwang am Freitagnachmittag schon bei Chefarzt Hans-Christian Gottschalk mit, als im Klinikum der Grundstein für das neue Frauen-Mutter-Kind-Zentrum und damit auch eine neue Kinderklinik gelegt wurde. Gottschalk hatte immer darauf hingearbeitet. Doch nun, wo absehbar ist, dass Anfang 2019 das neue Zentrum eröffnen wird, da verabschiedet sich Gottschalk im März nächsten Jahres in den Ruhestand. Der Aufsichtsrat bestätigte seine Nachfolgerin ein paar Tage vor der Grundsteinlegung.

Aber natürlich überwog bei Gottschalk gestern auch die Freude, denn es war ein langer Kampf bis dahin. Das sogenannte Haus H war zwar 1972 nach 30-monatiger Bauzeit als modernste Kinderklinik der DDR eröffnet worden. Doch nach 40 Jahren entsprach es nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen. Im September 2013 schien es geschafft. Das Klinikum kündigte den Baustart für die Sanierung der Kinderklinik im Haus H ab Frühjahr 2014 für 5,3 Millionen Euro an. Ein Kampf sei es gewesen, erinnerte sich gestern Oberbürgermeister Siegfried Deinege, dafür über vier Millionen Euro beim Freistaat lockerzumachen. Doch als der Bau losgehen sollte, erreichte eine Hiobsbotschaft das Krankenhaus: Die Statik von Haus C reichte nicht mehr aus.

Alles musste neu überdacht und berechnet, das Ministerium für eine neue Lösung gewonnen werden. Es gelang. Aus fünf Millionen wurden 28 Millionen Euro für ein großzügiges Frauen-Mutter-Kind-Zentrum, das einst so flexibel arbeiten wird, dass die verschiedenen Stationen auf den Patientenandrang reagieren können, die Kinderpsychosomatik einen größeren Stellenwert gewinnen wird und Mitarbeiter und Patienten beste Bedingungen vorfinden werden. Ein Grundstein sei das nicht nur für eine excellente Versorgung von Frauen und Familien, erklärte Klinikum-Geschäftsführerin Ulrike Holtzsch, sondern auch für „die Sicherung und den Fortbestand von Arbeitsplätzen, für die gute Gesundheit der Bürger und für die Oberlausitz“. Tatsächlich sind die Investitionen im Klinikum ja kein Selbstzweck. Sie seien lediglich die Rahmenbedingungen, erklärte Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch, damit Ärzte und Pfleger, Laboranten und technisches Personal das „Notwendige vorfinden, um Patienten behandeln zu können“. Seit 1991, so hat das Dresdner Ministerium beziffert, hat der Freistaat 162 Millionen Euro in das Krankenhaus investiert. Aus seinen zeitweise auch hohen Überschüssen steuerte das Klinikum selbst Millionenbeträge bei, sodass in den Standort an der Girbigsdorfer Straße seit dem politischen Umbruch vor mehr als 25 Jahren über 200 Millionen Euro flossen. Das war nötig, um das anfangs auf die Stadt verstreute Krankenhaus zu konzentrieren. Das Ministerium ließ aber am Freitag auch gleich in einer Pressemitteilung verlauten, dass „damit die Sanierung und die Strukturverbesserungen im Klinikum Görlitz weitestgehend abgeschlossen“ seien. Dem stimmt zwar Frau Holtzsch grundsätzlich zu. Doch „kleinere Maßnahmen“ würden auch künftig nötig sein: Die Zentralsterilisation soll umgebaut, die Geriatrie neuen gesetzlichen Anforderungen entsprechend saniert werden. Auch die Medizintechnik erfordert Jahr um Jahr hohe Aufwendungen, gerade in den bildgebenden Verfahren. „Unsere Ärzte brauchen ein gutes Handwerkzeug“, sagt Frau Holtzsch, „damit sie gute Diagnosen stellen und Therapien vorschlagen können.“ Da war sie wieder eins mit der Ministerin.

Profitieren werden dann vielleicht auch jene Kinder aus der Klinikums-Kita „Sonnenkäfer“, die am Freitag die vielen Strophen des Liedes „Wer will fleißige Handwerker sehen“ den Gästen zum Besten gaben und doch die schweren Regenwolken nicht wegsingen konnten. Viele von ihnen haben im alten Kreißsaal das Licht der Welt erblickt. So wie die Töchter von Oberbürgermeister Siegfried Deinege und seine drei Enkel. „Sie sind alle in Görlitz geboren“, sagte er sichtbar stolz, zumal er erst vor wenigen Wochen zum dritten Mal Großvater geworden ist. Wie Deinege geht es vielen Görlitzern, sie haben eine emotionale Bindung zu Kreißsaal und Frauen- und Kinderklinik. Das hängt aber auch mit der Leistungsfähigkeit der Stationen zusammen. Hans-Christian Gottschalk beispielsweise kümmert sich in besonderer Weise um Frühgeburten. Mit Blick auf seinen Ruhestand hat er nun zwei Nachfolger eingearbeitet, die im nächsten Jahr ihre Prüfung für die Neonatologie ablegen. Und dann würde er sie gern auch die ersten Monate begleiten, das Kinder-Schlaflabor betreuen und seine Sprechstunden halten. Vielleicht wird er ja ja doch noch die Eröffnung der neuen Kinderklinik auch als Arzt erleben. Klinikum-Chefin Ulrike Holtzsch würde sich freuen, so sagte sie gestern, „alle Anwesenden Anfang 2019 zur Eröffnung wieder begrüßen zu können“.

