Ein Grüner als rotes Tuch Bundestagsmitglied Kühn besucht Anwohner der B 98. In Schönfeld geht es freundlich ab, in Glaubitz knistert es.

Der Grünen-Politiker Stephan Kühn (links) und der Glaubitzer Bürgermeister Lutz Thiemig (rechts) sitzen sich in einer hiesigen Wohnstube gegenüber und debattieren hitzig. Anwohner der B98 hatten beide zum Kaffee eingeladen, um über einen sicheren Straßenverkehr entlang der Bundesstraße zu reden. © Lutz Weidler

Der Kaffee ist fertig und der Glaubitzer Bürgermeister Lutz Thiemig pünktlich. Nur der Kuchen fehlt. Den wollte Stephan Kühn mitbringen. Der 38-Jährige ist ein Grüner und für Thiemig ein rotes Tuch. Vor allem wegen einer Äußerung. Kühn, der seit 2009 im Bundestag sitzt und dieses Jahr wiedergewählt werden möchte, hatte die geplanten Ortsumfahrungen in Glaubitz, Wildenhain und Schönfeld als Wahlgeschenke von Thomas de Maizière (CDU) bezeichnet. Für Kühn steht fest, würden diese drei Orte nicht zum Wahlkreis des Bundesinnenministers gehören, wären sie nicht im Bundesverkehrswegeplan.

Auf diese Äußerung hatte Thiemig in der SZ heftig, fast schon wütend reagiert. Anwohner der B 98 in Schönfeld und Glaubitz hatten Kühn daraufhin zu sich nach Hause eingeladen, damit sich der Grünen-Politiker selbst ein Bild davon macht, wie wichtig die Ortsumfahrungen für die Leute vor Ort sind.

Dann ein Anruf. Kühn ist dran. „Ich fahre gerade in Schönfeld los und bin in einer Viertelstunde in Glaubitz“, sagt er. Thiemig lächelt und fühlt sich bestätigt. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete habe keine Ahnung von der Region und unterschätze die Entfernung kolossal. Erst recht bei den winterlichen Straßenverhältnissen. Dank der Großenhainer Ortsumfahrung schafft es Kühn, in 25 Minuten da zu sein.

Frostige Begrüßung

Die Begrüßung in Glaubitz fällt trotz der warmen Stube frostig aus. Thiemig sitzt Kühn am Tisch gegenüber. Der Bürgermeister würdigt ihn keines Blickes, während Kühn beginnt, den gastgebenden B 98-Anwohnern über die verfehlte Verkehrspolitik der Bundesregierung zu erzählen. Gut eine Viertelstunde spricht Kühn. Er vermeidet es, das Wort „Wahlgeschenk“ zu wiederholen. Er spürt genau, dann würde wohl Thiemig, den er bisher nur aus der Zeitung kennt, der Kragen platzen.

„Ich bestreite nicht, dass es hier in Glaubitz und auch in Schönfeld viel Verkehr gibt“, sagt Kühn. „Aber ich kenne in Sachsen zig Beispiele, wo ebenfalls Ortsumfahrungen notwendig wären.“ Er plädiere dafür, die vorhandenen Ortsdurchfahrungen kurzfristig sicherer zu machen, als die Leute auf die Zukunft zu vertrösten. Gerade im Freistaat Sachsen würden dafür nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.

Immer wieder bringt Kühn, der aus Dresden stammt und dort auch seinen Wahlkreis hat, positive Beispiele aus Berlin und dem Land Brandenburg an, wie dort der Verkehr langsamer und damit für Fußgänger und Radfahrer sicherer gemacht wurde.

Dann ist Thiemig an der Reihe. „Wir sind hier in Glaubitz und nicht in Berlin“, sagt der 60-Jährige kämpferisch. Schon seit den 1990ern würden die Glaubitzer auf eine Ortsumfahrung drängen und hätten im letzten Jahr gejubelt, als diese im Bundesverkehrswegeplan bis 2030 aufgenommen wurde. Das sei sowohl für die Sicherheit der Glaubitzer als auch für die schnelle Autobahnanbindung von Unternehmen wichtig, die sich im hiesigen Industriegebiet angesiedelt haben.

Das Gleiche gelte für viele Orte zwischen Thiendorf an der A13 und Seerhausen bei Riesa, wo der vierspurige Ausbau der B169 abrupt endet. – Als die Diskussion Gefahr läuft, im „Ihr da oben gegen wir hier unten“ zu verharren, geht es an die frische Luft. Der Bürgermeister zeigt dem Bundestagsabgeordneten die konkreten Stellen, wo Lkw abbremsen müssen, um sich nicht gegenseitig die Spiegel abzufahren. Davon gibt es entlang der B98 in Glaubitz gleich mehrere.

Dranbleiben!

Je länger Thiemig Kühn durch seinen Ort führt, kommen beide besser ins Gespräch. Die giftigen Töne sind verschwunden. Nach mehr als einer Stunde gemeinsamen Frierens an der Bundesstraße ist Thiemig sich sicher, dass Kühn eingesehen hat, dass die Ortsumfahrung für Glaubitz notwendig ist. „Hier gibt es Defizite, was die Verkehrssicherheit betrifft“, sagt Kühn. Er bietet Thiemig seine Hilfe an, kurzfristig für sichere Straßenübergänge zu sorgen. Denn die gibt es nicht.

In Schönfeld, wo Kühn vorher war, soll das Gespräch mit Anwohnern wesentlich freundlicher verlaufen sein. „Es war ein sachliches Gespräch. Mehr habe ich nicht erwartet“, sagt Gastgeber Frank Steinborn. Kühn sei dort bei seinem Standpunkt geblieben, lieber vorhandene Straßen sicherer zu machen, als neue zu bauen. Für Steinborn steht fest: „Herr Kühn wird nichts daran ändern können, das Schönfeld und Glaubitz Ortsumfahrungen erhalten. Aber wir müssen dranbleiben!“

zur Startseite