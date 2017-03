Ein Gründer gibt nicht auf Der Chef des Wölkauer Hoftheaters startet in die neue Saison. Mit gemischten Gefühlen.

Schreiber, Musiker, Regisseur und Schauspieler Jethro D. Gründer startet am Wochenende in die neue Saison seines Pferdehoftheaters in Wölkau. © Steffen Unger

Die Saison begann mit einer Enttäuschung. Kaum jemand wollte „Zeit der Wölfe“ sehen. Jethro D. Gründer hat die beiden geplanten Vorstellungen in seinem Theater in Wölkau abgesagt. Es nützt ja nichts, sagt er. „Ich dachte, das Stück und die Wolfsthematik interessieren mehr Leute.“ Doch er wolle die mangelnde Nachfrage auch nicht überbewerten, vielleicht lag es am Fasching mit seinen vielen Veranstaltungen überall. Doch auch als Idealist, der er nun mal ist als Chef eines kleinen Landtheaters, wollte er nicht vor nur drei Leuten spielen. Das rentiert sich einfach nicht, sagt der kühle Rechner in ihm. Bei allem Enthusiasmus.

Jethro D. Gründer kennt als Freischaffender Enttäuschungen und Rückschläge. Wenn viele Plätze leer bleiben, Einnahmen unregelmäßig sind und die Altersvorsorge entsprechend ungewiss. „Natürlich frage ich mich dann vor jeder Saisoneröffnung immer wieder, ob das alles Sinn macht“, sagt er. Doch letztlich habe er noch nie ernsthaft erwogen, die schweren Türen seiner urigen Theaterscheune nicht mehr zu öffnen. Weil dieses Gründergut seine Leidenschaft und das einzige Theater in der Schiebocker Region ist. Und er sich letztlich auch in der Verantwortung sieht, dieses Stück lebendige Kultur auf dem Lande zu erhalten. Er will fürs Publikum da sein, für die vielen Stammgäste und die neuen Gesichter, die immer wieder in sein Wölkauer Pferdehoftheater finden. Über jedes freue er sich gleich, sagt Gründer.

Zum Auftakt gibt es Irisches

Nach der Absage der beiden Stücke startet Jethro D. Gründer nun etwas verspätet in die diesjährige Saison – mit zwei irischen Abenden am 17. und 18. März. „Wir feiern St. Patricks Day, den irischen Nationalfeiertag. Natürlich mit zünftiger, irischer Livemusik und irischem Bier. Es spielen mit Seamair drei professionelle Musiker aus unserer Region Irishfolk vom Feinsten.“ Ansonsten kommen im ersten Halbjahr Klassiker und Publikumsrenner auf die Bretter seines Theaters– „Bach, eine Offenbarung in sieben Fragen“ Ende März, „Was trägt der Schotte unterm Rock?“ im April und „War das jetzt schon Sex?“ im Mai. Ab 30. Juni gastieren Gründer und sein Team mit dem Sommermärchen „Dornröschen“ insgesamt achtmal auf der Waldbühne in Bischofswerda.

Der Spielplan birgt also keine Premiere. Schlichtweg fehle ihm dafür die Zeit, sagt Jethro D. Gründer. Er erhielt den Auftrag, für das Kurtheater Bad Liebenstein im Lutherjahr ein Lutherstück zu schreiben und zu inszenieren. Ein schöne Aufgabe, die aus öffentlicher Hand durchfinanziert sei, sagt Jethro D. Gründer. Ein Stück finanzielle Sicherheit auch für ihn, der zudem selbst mitspielen wird bei „Luthers Entführung“. Aufgrund dieses Engagements müssen die Scheinwerfer öfter als sonst dunkel bleiben in Wölkau. Einen Trost verspricht Jethro D Gründer seinen Fans mit einem tollen Abend im Sommer. Kabarettist Uwe Steimle kommt am 30. August. Dieser Gast, der volles Haus garantiert und das Landtheater somit toll unterstützt. Wie Gründer eben auch so ein Kämpfer um den Erhalt der Kultur ist. Der Abend wird ausverkauft sein.

17./18.3., 20 Uhr, St.-Patricks Day, Gründergut Wölkau, Karten unter Telefon 03594 714738

www.gruender-gut.de

zur Startseite