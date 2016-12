Ein großes Herz für Kinder Der Verein „Aktiv für Kids“ macht nicht nur beim Lebendigen Adventskalender den Kleinen eine Freude.

Im Bischofswerdaer Rathaussaal dürfte es an diesem Mittwoch quirlig zugehen. Wie immer, wenn der Verein „Aktiv für Kids“ einlädt. Im Rahmen des Lebendigen Adventskalenders, den viele Ehrenamtliche gemeinsam mit der Stadt gestalten, hat der Verein Spiel- und Bastelangebote vorbereitet. Für die ganz Kleinen. Und die etwas Größeren. Und natürlich auch für ihre Eltern und Großeltern. Sieben Vereinsmitglieder sind mit von der Partie, damit heute Abend alles gut klappt.

Die Arbeit mit Kindern ist für die Vereinsmitglieder Herzenssache, sagt Corina Klix. Schon zum Nikolaus machten sie Kindern eine Freude. Kindern, denen es zurzeit nicht so gut geht, weil sie krank sind. Sie besuchten die Kleinen in der Kinderklinik des Bautzener Krankenhauses und überraschten sie mit Süßigkeiten. Das kam sehr gut an. Deshalb wollen sie am 23. Dezember noch einmal ins Krankenhaus fahren, um Kinder zu besuchen. (SZ)

Lebendiger Adventskalender: täglich bis zum 23. Dezember 17 Uhr, 24. Dezember 10 Uhr vor dem Rathaus

